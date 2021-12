Les rumeurs font état d’une sortie en septembre 2022 pour God of War: Ragnarok

Une récente mise à jour du PlayStation Store suggère que God of War: Ragnarok pourrait sortir à l’automne 2022.

Comme repéré pour la première fois par PSU, le back-end de le PlayStation Store a récemment mis à jour la date de sortie de God of War: Ragnarok au 30 septembre 2022. Veuillez garder à l’esprit que, selon toute vraisemblance, il s’agit simplement d’une date d’espace réservé et ne doit pas être considérée comme une confirmation jusqu’à ce que Sony Interactive Entertainment ou le développeur Sony Santa Monica sorte et l’indique.

Ce n’est qu’une rumeur à ce stade, bien qu’une fenêtre de sortie à l’automne 2022 ait un sens avec ce que nous savons de l’histoire de God of War: Ragnarok. Christopher Judge, l’acteur qui incarne le protagoniste Kratos, a déclaré que le jeu avait été retardé jusqu’en 2022 à cause de lui, suggérant qu’il approchait de la fin du développement.

Le temps nous dira s’il y a une validité ou cette fuite de base de données présumée, mais espérons que God of War: Ragnarok arrivera alors ou plus tôt.

Sony Santa Monica sait que tout le monde mousse à la bouche sur la suite, alors en attendant, le studio sort God of War 2018 sur PC. Le port est livré avec toutes sortes de cloches et de sifflets graphiques qui n’étaient pas sur la version originale de la PS4.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.