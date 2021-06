Les ruptures les plus sauvages et scandaleuses de Love Island Island .

Love Island a été remplie de ruptures dramatiques (Photo: .; Rex)

La villa Love Island a connu certaines des ruptures les plus brutales de l’histoire de la télé-réalité, des trahisons et de la tricherie aux combats vicieux et à l’éclairage pur et simple, elles ont eu lieu à la fois pendant et en dehors de l’émission.

La plupart des candidats entrent dans la villa dans l’espoir de trouver une romance ou un véritable amour. Malheureusement, le programme ITV2 n’a pas eu le meilleur taux de réussite.

Il n’y a eu qu’une poignée de couples qui sont restés ensemble depuis qu’ils ont quitté la série et beaucoup de ruptures sauvages.

Voici quelques-unes des scissions les plus intenses de Love Island qui ont eu lieu au fil des ans.

Olivia Attwood et Chris Hughes

Olivia et Chris ont eu une relation tumultueuse (Photo: ITV/REX)

Pendant qu’ils étaient dans la villa, Olivia Attwood et Chris Hughes se sont disputés sans arrêt, les fans se retournant contre Olivia pour ce qu’ils considéraient comme son traitement sévère à son égard.

Le couple a fini par rester ensemble et est arrivé troisième de la série 2017. Ils ont ensuite enregistré leur propre émission intitulée Crackin’ On, qui était censée documenter leur relation mais a fini par diffuser leur séparation.

La paire aurait des lignes flamboyantes à l’écran, ce qui a finalement conduit Chris à mettre fin aux choses devant la caméra.

Olivia l’a accusé plus tard de l’avoir fait exprès publiquement : ‘[I said] “Chris, je suis vraiment mécontent de ce moment brut d’être à la télé”. Mais il se sentait vraiment fort.

«À ce moment-là, je pense qu’il l’avait déjà communiqué à la production. Il voulait que je conduise jusqu’à la maison et que j’aie ce moment.

Adam Collard et Rosie Williams

Adam gaslit Rosie (Photo: ITV)

Adam Collard a prouvé qu’on ne pouvait pas lui faire confiance en 2018, alors qu’il se rendait de Kendall Rae-Knight à Rosie, puis Zara McDermott et Darylle Sargeant.

Mais c’est l’éclairage au gaz de Rosie par Adam qui a déclenché le plus grand tollé public alors qu’il niait ses sentiments très évidents pour Zara.

Au lieu de reconnaître qu’il voulait être avec le nouvel ajout à la villa, il a reproché à la «jalousie» de Rosie de «l’avoir repoussé» et a souri d’un air impitoyable alors qu’elle sanglotait.

Marcel Somerville et Gabby Allen

Marcel a trompé Gabby une fois la série terminée (Photo: ITV)

Marcel et Gabby étaient les favoris des fans en 2017 et semblaient avoir trouvé le véritable amour.

Ils ont duré jusqu’en avril 2018, lorsque Gabby l’a largué en raison d’allégations selon lesquelles il l’aurait trompée.

Elle aurait découvert des SMS d’une autre femme impliquant qu’il avait couché avec elle pendant ses vacances avec Gabby.

Dans un communiqué, le représentant de Marcel a confirmé les rumeurs en déclarant: “Malheureusement, les rumeurs sont vraies, Gabby et Marcel se sont séparés. Marcel ne peut pas vraiment défendre ses actions car il sait qu’il a mal agi et le regrettera pour toujours.

Marcel a par la suite suscité l’indignation des fans après avoir imputé leur séparation au fait qu’ils se sont simplement “écartés”.

Gabby est ensuite sortie avec Myles Stephenson, qu’elle a ensuite accusé d’infidélité.

Megan Barton-Hanson et Wes Nelson

Les choses ne se sont pas bien terminées pour Megan et Wes (Photo : REX/Shutterstock)

Megan Barton-Haneson et Wes Nelson se sont rencontrés dans la série 2018 et ont été ensemble pendant un certain temps avant de finalement l’arrêter après la série.

Malheureusement, les choses ont mal tourné, alors que Megan a publiquement accusé la partenaire de Wes de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, d’essayer de faire les gros titres en annonçant sa séparation de son petit ami le même jour que le premier patin de Wes.

“@vanessabauer_skates adore que vous décidiez d’annoncer votre rupture avec votre petit ami le soir de votre première représentation avec mon petit ami”, a-t-elle écrit sur Instagram.

«Tu ne m’as jamais contacté une seule fois ni invité à te regarder t’entraîner, ça t’a peiné de te présenter à moi hier soir, tu ne m’as même pas regardé dans les yeux LOL.

“J’espère que votre rupture tactique vous a fait les gros titres que vous vouliez bébé @wes.nelson.”

Megan s’est ensuite excusée pour sa conduite, et l’ancien couple a annoncé leur séparation quelques semaines plus tard avec une déclaration amusante indiquant qu’ils seraient coparentaux de leur hamster.

La paix n’a cependant pas duré longtemps, car Megan a accusé plus tard Wes d’avoir envoyé un message à un autre Love Islander alors qu’il était avec elle. Elle a également dit qu’il était «vanille» au lit.

Amber Gill et Greg O’Shea

Amber et Greg ont gagné en 2019, mais se sont ensuite séparés (Photo: Shutterstock)

Amber Gill et Greg O’Shea ont été les vainqueurs inattendus de Love Island 2019, battant Molly-Mae Hague et Tommy Fury.

Les fans ont été surpris lorsqu’on a découvert qu’ils avaient rompu à peine cinq semaines après avoir gagné.

Greg l’aurait larguée par SMS, accusant leurs horaires chargés de leur incapacité à le faire fonctionner.

Amber n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé si elle avait des conseils à donner aux nouveaux insulaires.

“Je dirais qu’il faut toujours rester soi-même, rester fidèle à soi-même, tout prendre avec une pincée de sel, s’amuser, ne pas s’inquiéter de rien et toujours se rappeler que ces hommes sont des ordures”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

Sam Bird et Georgia Steel

Sam a accusé Georgia de tricherie (Photo : Mark Milan/SplashNews.com)

Malgré les chances contre eux, Sam Bird et Georgia Steel ont poursuivi leur relation une fois qu’ils ont quitté leur villa.

Malheureusement, cela n’a pas duré, car Sam a accusé Georgia d’avoir triché avec son ex-petit ami.

Sam a déclaré qu’il avait trouvé un selfie suspect de Georgia au lit avec son ex-petit ami et qu’il y avait des rumeurs d’échange de textes “explicites”.

Georgia a nié les allégations et a plutôt imputé la scission à Sam, la faisant se sentir «misérable» pendant la relation. Ce sont ces commentaires qui ont donné lieu à une dispute explosive lors du spécial Noël de Love Island.

Jordan Hames et Anna Vakili

La rupture de Jordan et Anna était sauvage (Photo: ITV/REX)

La rupture de Jordan Hames et d’Anna Vakili restera comme l’une des ruptures les plus sauvages de l’histoire de Love Island, car elle était à la fois inattendue et brutale.

Jordan avait demandé à Anna d’être sa petite amie un jour seulement avant de craquer avec India Reynolds, oh et de rendre les choses encore plus compliquées, il a avoué ses sentiments pour l’Inde à Curtis Pritchard.

Il a ensuite pris la décision d’en parler à l’Inde avant d’en parler à Anna, qui a été informée de la situation par son amie Maura Higgins.

La scène qui a éclaté était peut-être de l’or de la télé-réalité, mais la sauvagerie la rendait difficile à regarder. Nous sommes juste heureux qu’Anna l’ait remis à sa place.

Malin Andersson et Terry Walsh

Terry a traité Malin de “blague” (Photo : Emily Sheridan)

La sauvagerie ne s’arrête pas là. Malin Andersson a été choquante larguée de l’île après s’être retrouvée dans les trois dernières filles.

Le petit-ami officiel Terry a cependant décidé de ne pas la suivre et n’a même pas attendu un jour avant de déclarer qu’il voulait passer à autre chose avec Emma-Jane Woodham, laissant Malin regarder depuis chez elle.

“Je vais être honnête avec vous, Malin ne me manque tout simplement pas du tout”, a-t-il déclaré aux autres concurrents, affirmant qu’il avait prévu de la larguer.

Malin a eu le dernier mot, alors que les producteurs de Love Island ont persuadé Terry de rencontrer Malin pour prendre un verre.

Ici, elle l’a brutalement confronté, appelant Terry une ‘blague’.

Amy Hart et Curtis Pritchard

Amy a été dévastée de découvrir que Curtis était en couple avec quelqu’un d’autre (Photo: ITV/REX)

Love Island 2019 s’est avéré être une série avec des moments intenses, comme le retour d’Amy Hart de Casa Amor dans l’intention de raviver sa relation avec Curtis Pritchard.

Malheureusement, elle a découvert qu’il avait embrassé quelqu’un d’autre.

Sa phrase emblématique, “Je revenais ici pour te dire que je t’aimais”, est depuis entrée dans l’histoire de Love Island.

Love Island devrait revenir le 28 juin sur ITV2.

