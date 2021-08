les ruses de Walensky | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Vendredi dernier, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a accordé une interview de 20 minutes à Bret Baier. J’ai posté la vidéo en bas. L’article de FOX News sur l’interview suscite des échanges pertinents et dignes d’intérêt. L’interview a certainement révélé la politique actuelle qui imprègne les déclarations et les conseils du CDC. Walensky devrait vraiment y renoncer et se présenter aux élections.

J’étais particulièrement intéressé par un échange que je n’ai vu cité nulle part. Malheureusement, j’ai dû écouter la vidéo pour transcrire la réponse de Walensky aux questions posées à 4:45 par Dominic Marci de Vienne, Virginie. Marci a demandé quand ceux d’entre nous qui ont été vaccinés reviendront un jour à la normale et, lorsque d’autres variantes se présenteront, quelles mesures dicteront les recommandations du CDC.

Baier est alors intervenu pour « essayer de mettre un point plus précis » sur les questions de Marci. “Maintenant, il semble que nous essayons de tuer complètement ce virus” plutôt que de vivre avec. Baier a demandé : « Pouvez-vous simplement répondre à sa question en pourcentage ? »

Spoiler de l’intrigue : La réponse est non, elle ne peut pas.

C’est ce que dit Walensky : « Merci, Dominic. Merci pour cette question. Je pense donc qu’il est vraiment important de reconnaître cela lorsque nous pensons au nombre absolu de personnes infectées qui est lié au nombre de personnes atteintes de la maladie, au nombre de personnes vaccinées et à l’efficacité de ces vaccins. Il est donc en fait quantitativement possible d’avoir une protection à 95% contre l’hospitalisation et d’avoir encore beaucoup d’infections révolutionnaires si la plupart de votre population est vaccinée. »

Baier a réessayé. Walensky a répondu: «Je veux donc simplement exprimer que ce n’était pas une nouvelle que je m’attendais à ce que le peuple américain accueille. Cela m’a pesé lourdement de devoir faire cela, mais je dirai aussi que ce virus a été humiliant. Je m’occupais de patients il y a un an. J’ai rejoint le CDC il y a six mois et la science continue de changer et, bien que ce ne soit ni simple ni facile à transmettre, il est de ma responsabilité d’assurer la sécurité du peuple américain et, à mesure que la science évolue, j’évolue, avec le CDC, les conseils [sic]. Ce que je vais dire… Je n’ai aucun intérêt à continuer à guider les masques et le meilleur moyen d’empêcher une nouvelle variante de se propager est d’avoir moins de virus et le meilleur moyen de le faire est de faire vacciner les gens et de se masquer jusqu’à ce qu’ils le soient. . “

Eh bien, peut-être qu’elle a répondu à la question à sa manière après tout.