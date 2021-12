les ruses des narcos pour augmenter le prix de la drogue à Noël

27/12/2021 à 07:09 CET

Luis Rendueles

Les les balanes ont déjà augmenté de 37% ces semaines, selon une étude de l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU). Une demande plus élevée et une offre limitée font monter les prix. Un effet similaire se produit dans la cocaïne, qui peut monter entre 20 et 30 pour cent son prix dans les semaines de Noël, comme l’explique l’un des responsables de la lutte contre la drogue en Espagne à CASO ABIERTO.

Narcos et catholiques

« Les grands Trafiquants de drogue colombiens Ils sont catholiques et à Noël ils prennent leur retraite à leur ferme ou à leur hacienda, comme ils l’appellent. Ils y passent leurs fêtes avec leurs familles », raconte un policier chevronné. Ainsi, ajoute-t-il, les gros envois de cocaïne vers l’Espagne se font durant le mois de novembre.

Cette retraite spirituelle des grands trafiquants de drogue a pour eux des conséquences économiques très bénéfiques. Après leur arrivée en Espagne, les dernières livraisons de drogue de l’année Ils cachent jusqu’à ce que les vacances arrivent.

20 pour cent de plus

L’objectif, expliquent les sources de la lutte antidrogue, est de faire monter le prix de la cocaïne. « Il y a beaucoup plus de demande pendant les vacances de Noël et il suffit de laisser refroidir pour que le prix monte. Le prix de gros d’un kilo de cocaïne peut dépasser 25 000 euros le kilo ce Noël à environ 30 000 euros le kilo », soit une augmentation de 20 %, selon les sources consultées.

Les mêmes sources rappellent que, lors des Noëls précédents, en particulier au cours de la dernière semaine de l’année et de la première des suivantes, la demande de cocaïne en Espagne a tellement augmenté que le prix de cette drogue est monté en flèche, atteignant jusqu’à 34 000 euros le kilo en la vente en gros, une augmentation de près de 40 pour cent, comme la bernacle pour les dîners de la Saint-Sylvestre.

Les bénéfices ne profitent pas seulement aux grossistes, aux gros trafiquants, chaque maillon de la chaîne augmente également ses tarifs et ses commissions. Tout le monde y gagne, qu’ils soient transporteurs ou commissionnaires.

Abaisser la qualité (pureté) du médicament augmente les risques pour la santé des consommateurs. | Shutterstock

Pire qualité

Cependant, le consommateur de rue ne remarque pas l’augmentation des prix. « Le gramme de cocaïne est toujours stable, entre 55 et 60 euros, pour continuer à avoir accroché aux clients », explique un policier.

Comment obtenez-vous cette stabilité des prix, également à Noël ? Abaisser la qualité (pureté) du médicament et augmenter les risques pour la santé. « Le médicament est plus coupé, il est mélangé. D’un kilo de cocaïne, après coupe et mélange, ils peuvent arriver à prendre trois kilos pour la campagne de Noël ».

Le hasch, non

Cette augmentation des prix pour Noël n’est pas transférée à l’autre drogue la plus consommée en Espagne, le haschich. « Les marchands de haschisch Ils ne fêtent pas Noël, ils font le ramadan. C’est dans cette période religieuse musulmane que l’on constate que l’offre baisse et que les prix montent », explique un agent anti-drogue. le haschich n’augmente pas le prix ; il y a, oui, une énorme fourchette, selon la qualité. Un bon kilo peut valoir environ 1 200 euros, mais le prix, selon où et comment, peut monter en flèche. »