Les Sacramento Kings battent les Dallas Mavericks (99-111)

05/03/2021 à 05:22 CEST

Kings de Sacramento a été imposé à Mavericks de Dallas loin pour 99-111 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de battre à la maison pour Wizards de Washington par 125-124, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Les Lakers de Los Angeles 106-110 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches. Pour l’instant Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 64 joués. Pour sa part, Mavericks de DallasAprès le match, il parvient à rester en barrage avec 36 victoires en 64 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Kings de Sacramento était le principal dominant, a augmenté la différence à un maximum de 11 points (25-36) et a terminé avec un résultat de 26-36. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Mavericks de Dallas ils ont réussi à se rapprocher dans la lumière, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 28-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 54 à 61 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Kings de Sacramento Ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et ont eu une différence maximale de 17 points (70-87) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 18-26 et un résultat global de 72-87. . Enfin, au cours du dernier quart, les locaux ont également réduit les distances à nouveau sur le tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-24. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 99-111 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Kings de Sacramento C’était dû en partie grâce aux 27 points, trois passes et six rebonds de Buddy hield et les 23 points, trois passes et neuf rebonds de Marvin Bagley. Les 30 points, six passes et six rebonds de Luka doncic et les 17 points, trois passes et deux rebonds de Jalen Brunson ils n’étaient pas assez pour Mavericks de Dallas pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Mavericks de Dallas mesurera sa force avec chaleur de Miami dans le American Airlines Arena, lors de la prochaine réunion, Kings de Sacramento cherchera la victoire contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.