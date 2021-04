Les Sacramento Kings l’emportent sur les Minnesota Timberwolves 128-125

22/04/2021 à 07:20 CEST

Kings de Sacramento a réussi à gagner à domicile devant Minnesota Timberwolves par 128-125 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Sacramento Kings avaient été vaincus à domicile contre Minnesota Timberwolves 120-134, tandis que les Timberwolves du Minnesota ont gagné loin de Kings de Sacramento par 120-134. Kings de SacramentoAprès le match, il reste pour l’instant hors des positions des barrages avec 24 victoires en 59 matchs disputés. Pour sa part, Minnesota Timberwolves il serait exclu des play-offs avec 16 matchs gagnés sur 60 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de Kings de SacramentoEn fait, il a réalisé une course de 15-2 au cours du quart et a augmenté l’écart à un maximum de 11 points (38-27) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat de 44-34. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer sur le tableau de bord et ont eu une différence maximale de 12 points (46-34) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 26-25. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 70-59 au compteur.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader dans l’électronique, qui se sont soldés par un résultat partiel de 25-39 et un total de 95-98. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 33-27. Enfin, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 128-125 en faveur de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les joueurs les plus importants de Kings de Sacramento Ils étaient De’Aaron Fox Oui Buddy hield, qui a récolté 30 points, sept passes et cinq rebonds et 29 points, cinq passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Villes de Karl-Anthony Oui Naz Reid, avec 26 points, six passes et cinq rebonds et 24 points, deux passes et sept rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Kings de Sacramento sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite, tandis que Minnesota Timberwolves va affronter Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.