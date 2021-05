Les Sacramento Kings l’emportent sur Oklahoma City Thunder 122-106

12/05/2021 à 06:51 CEST

Kings de Sacramento a gagné à la maison pour Tonnerre d’Oklahoma City par 122-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Sacramento Kings ont gagné à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City 126-98 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que l’Oklahoma City Thunder a perdu à l’extérieur avec Kings de Sacramento 126-98, donc après le match, ils ont complété une séquence de neuf défaites consécutives. Pour l’instant Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 31 victoires en 69 matchs disputés. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 70 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership des joueurs d’Oklahoma City Thunder, en fait, ils ont obtenu une course de 17-2 au cours du quart et ont continué à gagner par 10 points (13-23) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 27- 32. Plus tard, au deuxième trimestre, il a réduit les écarts Kings de SacramentoEn fait, l’équipe a affiché une course de 10-2 au cours du quart, qui s’est terminée par une course de 35-33. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 62 à 65 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs des Sacramento Kings ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent du match, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 au cours de ce quart-temps et ont marqué la différence maximale (20 points) à la fin de le trimestre et conclu avec un résultat partiel de 41-18 et un résultat global de 103-83. Enfin, au cours du dernier quart, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu une course de 16-0, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé par une course de 19-23. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 122-106 pour les locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Terence Davis Oui Delon Wright pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 27 points, trois passes et cinq rebonds et 21 points, huit passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kenrich Williams Oui Moïse Brown pour ses interventions dans le jeu, avec 20 points, quatre passes et deux rebonds et 10 points et 13 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Kings de Sacramento sera contre Memphis Grizzlies dans le Fedexforumau prochain match, Tonnerre d’Oklahoma City cherchera la victoire contre Jazz de l’Utah dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.