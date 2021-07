Les Sacramento Kings n’accepteront pas De’Aaron Fox pour Ben Simmons

L’intersaison NBA mettra en vedette une série de noms qui dominent le marché, mais l’un des plus remarquables sera Ben Simmons. Les douloureuses défaites de Sixers de Philadelphie Au cours de chaque cours, qui ne leur donne toujours pas de finale de conférence depuis le début du fameux « Trust the Process » commandé par Joel Embiid, ils sont devenus de nombreuses critiques de Doc Rivers comme principal responsable de tant d’échecs, et de Ben Simmons comme l’un les joueurs avec le moins de contributions afin de continuer à grandir dans la franchise de la Conférence Est et d’atteindre les objectifs préétablis.

Ben Simmons est considéré comme l’un des joueurs les plus importants de la liste actuelle des Philadelphia Sixers et la franchise de Pennsylvanie veut lui trouver une nouvelle destination en échange d’un autre élément stellaire de la ligue qui peut apporter de meilleures performances sportives à la franchise Wells Fargo Center. .

Le commerce proposé qu’ils ont refusé aux Sixers

L’une des offres faites par les Sixers de Philadelphie pour pouvoir donner une sortie à Ben Simmons a été déplacée dans les bureaux de Rois de Sacramento. Cependant, de la franchise californienne, ils ne veulent pas écarter l’éventuelle arrivée de la star australienne de la ligue, tant que ce n’est pas en échange de De’Aaron Fox, précisément la pièce que Doc Rivers veut dans son équipe pour la saison prochaine.

Sans aucun doute, Fox a découvert cette saison comme l’une des plus grandes stars de la ligue et l’avenir des Sacramento Kings, c’est pourquoi il a accroché l’affiche non transférable.

Ben Simmons quittera le Wells Fargo Center dans tous les cas, mais son sort n’est toujours pas clair. S’il s’agit des Sacramento Kings, ce qui est clair, c’est qu’il sera partenaire de De’Aaron Fox.