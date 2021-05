Les Sacramento Kings ont battu Oklahoma City Thunder (126-98)

05/10/2021 à 06:50 CEST

Kings de Sacramento a réussi à s’imposer en tant que local contre Tonnerre d’Oklahoma City par 126-98 dans un nouveau jour de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec San Antonio Spurs par 104-113, tandis que les visiteurs ont également subi une perte à l’extérieur avec Guerriers de l’état d’or 136-97, donc après le match, ils ont complété une séquence de huit défaites consécutives. Pour l’instant Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 30 victoires en 68 matchs disputés. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des Play-offs avec 21 victoires en 69 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 16-0 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement pris ses distances et terminé avec un résultat de 33-25. Plus tard, au cours du deuxième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un autre set au cours du quart de 13-2 et a augmenté la différence à un maximum de 25 points (67-42) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un score partiel de 38-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 71-51 points avant la pause.

Au troisième trimestre Kings de Sacramento il a pris ses distances dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et a atteint une différence de 35 points (104-69) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 35-20 et un total de 106- 71. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 20-27, terminant ainsi le match avec un résultat final de 126-98 en faveur de Kings de Sacramento.

Le triomphe de Kings de Sacramento Il était dû en partie grâce à 18 points, sept passes décisives et quatre rebonds de Terence Davis et les 18 points, trois passes et cinq rebonds de Maurice Harkless. Les 18 points, deux passes et six rebonds de Darius Bazley et les 12 points et neuf rebonds de Moïse Brown ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City A remporté le match.

Après la victoire de Tonnerre d’Oklahoma City, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois dans le Centre Golden 1. De son côté, le prochain jeu de Kings de Sacramento sera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Centre Golden 1. Consultez le calendrier complet de la NBA.