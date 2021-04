Les Sacramento Kings parviennent à battre les Dallas Mavericks (107-121)

19/04/2021 à 04:23 CEST

Kings de Sacramento a été imposé à Mavericks de Dallas loin de chez soi par 107-121 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec New York Knicks par 109-117 et après ce résultat, ils ont ajouté une séquence de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec Soleils de phénix par 122-114. Kings de Sacramento, après le match, ils sont actuellement hors des positions Play-off avec 23 victoires en 57 matchs joués, tandis que Mavericks de DallasAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 30 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Kings de Sacramento Il était le principal leader de l’arène, avait une différence maximale de 12 points (8-20) et a terminé avec un résultat de 20-22. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Kings de Sacramento Ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un 13-2 partiel et ont eu une différence maximale de 17 points (45-62) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-45. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 50-67 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Mavericks de Dallas réduction des écarts dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2 et a conclu avec un résultat partiel de 27-20 (77-87). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est à nouveau distancée sur le terrain, a marqué l’écart maximum (14 points) en fin de trimestre et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 30-34. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 107-121 pour les visiteurs.

Pendant le match, Kings de Sacramento a remporté la victoire grâce à 30 points, 12 passes et quatre rebonds de De’Aaron Fox et les 24 points, une passe et cinq rebonds de Harrison Barnes. Les 37 points, quatre passes et huit rebonds de Luka doncic et les 22 points, une passe et quatre rebonds de Dorian Finney-Smith ils n’étaient pas assez pour Mavericks de Dallas A remporté le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Kings de Sacramento sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre Golden 1, lors de la prochaine réunion, Mavericks de Dallas tu verras les visages avec Pistons de Detroit dans le Centre American Airlines. Consultez le calendrier complet de la NBA.