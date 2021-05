Les Sacramento Kings remportent la victoire sur Oklahoma City Thunder 99-103

05/05/2021 à 04:53 CEST

Kings de Sacramento a été imposé en tant que visiteur de Tonnerre d’Oklahoma City par 99-103 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs d’Oklahoma City Thunder avaient perdu à domicile contre Soleils de phénix par 120-123, donc après le match, ils ont accumulé cinq défaites d’affilée. De leur côté, les Sacramento Kings ont battu à l’extérieur de la maison pour Mavericks de Dallas par 99-111, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée. Kings de Sacramento, après le match, il reste en dehors des positions Play-off avec 28 victoires en 65 matchs joués, tandis que Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 21 matchs gagnés sur 66 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 20-25. Après cela, le deuxième quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 26-31. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 46-56 dans le courrier.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, avaient une différence maximale de 17 points (59-76) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 23-25 ​​(et un total de 69-81) . Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont de nouveau réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2, même s’il était insuffisant pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-22. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat 99-103 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Kings de Sacramento a été construit sur 18 points, quatre passes et 11 rebonds de Buddy hield et les 13 points, huit passes et 10 rebonds de Delon Wright. Les 24 points, trois passes et 11 rebonds de Darius Bazley et les six points et 17 rebonds de Moïse Brown ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, Tonnerre d’Oklahoma City tu verras les visages avec Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuitetandis que le prochain rival de Kings de Sacramento sera Indiana Pacers, avec lequel vous verrez les visages dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.