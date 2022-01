Les sacs avec la technologie Find My sont une tendance probable cette année ; Sac à dos Targus

Les sacs intégrant la technologie Find My semblent devenir une tendance cette année, Targus ouvrant la voie avec son prochain sac à dos Cypress Hero.

Le sac – qui est assez grand pour accueillir un MacBook Pro 16 pouces – devrait être mis en vente au printemps ou en été, au prix de 150 $. La société l’a taquiné pour la première fois à la fin de l’année dernière…

Bien qu’il soit bien sûr trivial de glisser un AirTag dans n’importe quel sac (et j’en ai un dans chacun de mes sacs les plus utilisés), le fait d’avoir la technologie intégrée offre quelques avantages.

Premièrement, les voleurs férus de technologie sont susceptibles de rechercher et de jeter un AirTag lorsqu’ils volent un sac. Deuxièmement, Targus dit que leur tracker – qui n’est pas un AirTag intégré – est rechargeable.

Targus poursuit sa mission de créer un avenir plus durable avec l’expansion de sa collection EcoSmart de sacs pour ordinateurs portables et d’étuis pour tablettes fabriqués à partir de matériaux recyclés. Nouveau dans sa collection Cypress with EcoSmart, Targus présente son sac à dos Cypress Hero avec Apple Find My Technology, un sac à dos high-tech et durable construit à partir de 26 bouteilles d’eau en plastique recyclées. Récipiendaire des CES 2022 Innovation Awards, le sac à dos dispose d’un suivi de localisation intégré qui permet à son propriétaire de le retrouver sur l’application Find My s’il disparaît.

Ou si leur iPhone est perdu, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur un bouton dans le sac à dos pour envoyer un ping à leur téléphone, en envoyant une alerte pour les informer de son emplacement. Le sac à dos est livré avec une batterie remplaçable qui est rechargeable via USB, et contrairement à d’autres trackers portables, il est hautement intégré, offrant une protection supplémentaire contre le vol.