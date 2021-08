Les sacs m/SIX ont intégré les fonctions médias pour Nilon’s

in

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

m/SIX, l’agence axée sur les résultats de GroupM, a embauché des tâches médiatiques intégrées pour Nilon. Dans le cadre du mandat, m/SIX pilotera l’expérience de la marque Nilon avec son intelligence des données et son approche centrée sur le consommateur. Les fonctions médiatiques de l’agence comprennent la télévision, la presse écrite, la radio et l’image de marque numérique. Bien que le compte ait été remporté à la suite d’un argumentaire multi-agences, il sera géré depuis le bureau de Mumbai de m/SIX.

Nilon’s capitalise sur l’expertise CPG de m/SIX, a déclaré Saket Sinha, vice-président senior et directeur de m/SIX India. « Nos équipes chez m/SIX renforceront encore la présence de la marque à travers le pays en utilisant nos capacités de planification stratégique aux niveaux macro et micro. Nos équipes travailleront en étroite collaboration, ciblant un public clairement défini de manière efficace et efficiente grâce à nos stratégies marketing », a ajouté Sinha.

Comme Nilon’s en tant que marque est sur la voie de la croissance, elle souhaitait s’associer à une équipe qui pourrait s’aligner sur ce voyage, a déclaré Dipak Sanghavi, directeur général et PDG de Nilon’s. La marque a commencé à travailler en étroite collaboration avec m/SIX pour le lancement de la nouvelle campagne « Isme pyaar mila hai », a-t-il noté. Nilon’s a récemment lancé ‘Isme pyaar mila hai’ avec Pankaj Tripathi pour sa gamme de produits.

«Jusqu’à présent, l’équipe a été en mesure d’atteindre notre objectif de susciter la considération pour la marque et grâce à sa profonde expertise dans les médias sociaux et le marketing numérique, elle a fait un travail louable. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe dynamique de m/SIX pour renforcer davantage la présence de notre marque », a-t-il ajouté.

m/SIX, soutenu par WPP, est spécialisé dans la croissance des entreprises dans le paysage médiatique moderne et aide les clients à passer d’un monde de certitude à un nouveau monde d’adaptabilité. Ses clients incluent Emami, Whitehat Jr., Valvoline, Veeba Foods, KRBL Limited, Tata Mutual Fund, Revv Cars, Lovely Professional University, SonyLiv, Nilon’s, entre autres.

