Les SAG Awards récompensent les meilleures performances – avec une certaine distance: TheGrio ⋆ .

Plusieurs espoirs aux Oscars se retrouveront aux Screen Actor Guild Awards de dimanche, bien que de la même manière virtuelle et socialement distanciée que la plupart des rassemblements se sont déroulés l’année dernière.

Normalement tenue dans une salle de bal remplie de stars à Los Angeles, la cérémonie de cette année sera une affaire épurée d’une heure qui vise à offrir sa célébration annuelle des meilleurs acteurs de cinéma et de télévision à travers des segments pré-enregistrés. Le spectacle mettra en vedette plus des segments d’ouverture de signature des SAG Awards «Je suis un acteur» dans lesquels les stars décrivent ce que leur métier signifie pour elles.

Cette photo d’archive du 27 janvier 2019 montre une réplique de la statue de l’acteur sur le tapis rouge lors de la 25e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards à Los Angeles. (Photo par Jordan Strauss / Invision / AP, fichier)

En compétition pour le plus grand honneur de l’émission, ensemble de films exceptionnel, sont Ma Rainey’s Black Bottom, Minari, One Night in Miami, Da 5 Bloods et The Trial of the Chicago 7.

La catégorie est un indicateur fiable du film qui remportera la meilleure photo aux Oscars, y compris l’année dernière lorsque Parasite a remporté les deux honneurs. (Les acteurs représentent le plus grand pourcentage d’électeurs aux Oscars.)

Chadwick Boseman, décédé en août à 43 ans, est nominé individuellement pour ses performances dans Ma Rainey Black Bottom et son second rôle dans Da 5 Bloods. Il a quatre nominations au total des hochements de tête de l’ensemble, ce qui a établi un record pour les nominés au cinéma.

Cette combinaison de photos montre les nominés pour le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur masculin dans un second rôle, de gauche à droite, Sacha Baron Cohen dans «Le procès de Chicago 7», Chadwick Boseman dans «Da 5 Bloods», Daniel Kaluuya dans « Judas et le Messie noir »Jared Leto dans« Les petites choses »et Leslie Odom Jr. dans« Une nuit à Miami ». (Netflix / Netflix / Warner Bros./Warner Bros / Amazon Studios via AP)

Dans les catégories télévisuelles, The Crown, Schitt’s Creek et Ozark sont les principaux nominés. Toutes les femmes nominées dans une série dramatique venaient de The Crown (Gillian Anderson, Olivia Colman, Emma Corrin) ou Ozark (Laura Linney, Julia Garner).

L’émission sera diffusée en direct sur TNT et TBS à 21 h, heure de l’Est.

