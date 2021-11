« Les sages-femmes sont au point de rupture et il n’y en aura bientôt plus »

Maryla Crosski, 34 ans, a averti que les sages-femmes « partent dans les masses » (Photo: .)

Une sage-femme épuisée a averti que les services de maternité étaient à un « point de rupture » avec des collègues « qui partaient en masse » parce qu’ils étaient tellement épuisés.

Maryla Crosski, 34 ans, a déclaré que les pénuries de personnel sont si graves dans son hôpital de Londres qu’elle travaille régulièrement 12,5 heures sans prendre de pause pour manger, prendre une tasse de thé ou même aller aux toilettes.

Aujourd’hui, elle se joindra aux parents, aux doulas et à des centaines d’autres professionnels de la santé lors de vigiles à l’échelle nationale pour sensibiliser à la crise de la main-d’œuvre, que les militants décrivent comme une « véritable urgence nationale ».

March with Midwives, une organisation populaire, déclare que l’accouchement au Royaume-Uni devient « extrêmement dangereux » et qu’une action est nécessaire de toute urgence pour y remédier.

Maryla a déclaré à Metro.co.uk: « Je participe à la marche de dimanche parce que je suis absolument d’accord avec les raisons de la marche, qui est de sensibiliser à une crise qui se prépare depuis longtemps. »

«C’est au point de rupture et nous devons informer tout le monde, nous avons besoin d’aide et nous avons besoin que le gouvernement fasse quelque chose à ce sujet.

« Le travail d’une sage-femme consiste à défendre les droits des femmes et à s’occuper des femmes qui accouchent.

Maryla dit que les sages-femmes sont au point de rupture, avec des pénuries de personnel expulsant davantage de personnes de la profession

« Si de plus en plus de sages-femmes partent, et si les étudiantes sont formées sans ces sages-femmes, en quoi va devenir la maternité ? Y aura-t-il des sages-femmes ? Qui va s’occuper de ces gens ? Si toutes les sages-femmes partent, il n’y aura personne.

Maryla a déclaré que les services de maternité s’appuyaient depuis longtemps sur la « bonne volonté » des femmes, mais après une pandémie et une augmentation de salaire dérisoire, cela se transforme en « épuisement professionnel et dépression ».

Elle a déclaré que les sages-femmes étaient chassées du NHS par le manque de personnel, la charge de travail et les craintes de ne pas pouvoir prodiguer des soins sûrs aux femmes dans le cadre du système actuel.

Cela met encore plus de pression sur ceux qui restent pour «combler les lacunes», en particulier les étudiants qui sont recrutés pour aider.

Maryla, de Pologne, a déclaré que le Brexit avait également eu un impact, car de nombreux travailleurs étrangers sont rentrés chez eux parce qu’ils « ne se sentaient pas les bienvenus ».

« Il y a une crise de personnel massive et massive », a-t-elle déclaré.

«Le gouvernement sait depuis des années que nous manquons de milliers de sages-femmes, mais il enlève toujours des bourses aux étudiants et leur donne 5 000 £ par an. Ce n’est pas suffisant si vous êtes maman ou si vous êtes infirmière en formation pour devenir sage-femme.

Près des deux tiers des sages-femmes envisagent de quitter la profession (Photo : Marche avec les sages-femmes)

«Nous avions déjà des sages-femmes qui partaient car elles n’étaient pas en mesure de répondre aux exigences du système – la pandémie n’a fait qu’empirer la situation parce que les gens tombent malades et parce que les gens ne se sont pas sentis soutenus.

«Nous avons eu des applaudissements qui étaient merveilleux, mais se voir offrir une augmentation de salaire de 1% était vraiment démoralisant et ne donnait pas aux gens l’impression qu’ils étaient appréciés.

«Les services de sages-femmes et de maternité sont en grande partie composés de femmes, notre bonne volonté les a maintenus.

« Cette bonne volonté s’est soit épuisée, soit s’est transformée en dépression et en épuisement professionnel, et les gens partent pour pouvoir récupérer et remplir leurs propres tasses. »

Un rapport publié par le NHS plus tôt cette année a révélé que le nombre de sages-femmes du NHS travaillant en Angleterre en mai avait diminué de près de 300 en deux mois – la baisse la plus rapide en plus de 10 ans.

Mais le problème du personnel est loin d’être nouveau.

Cela fait plus de 10 ans que le chef conservateur David Cameron a promis d’augmenter de 3 000 le nombre de sages-femmes.

En 2017, le gouvernement a supprimé de manière controversée les bourses pour les sages-femmes, malgré une énorme crise de personnel déjà en cours (Photo: .)

Alors que davantage de sages-femmes ont été formées, le taux de rétention signifie que les niveaux de dotation sont restés un problème sérieux. On estime qu’il manque encore 3 500 à l’Angleterre.

Un problème majeur est qu’au fil des ans, la rémunération n’a pas suivi l’augmentation du coût de la vie.

Les salaires commencent à moins de 25 000 £ – bien en deçà de la moyenne nationale. Et les bourses ont été supprimées en 2017, ce qui signifie que les étudiants s’endettent massivement « pour travailler dans un emploi qui est alors sous-payé », a déclaré Maryla.

La dispute sur le salaire du NHS n’a pas fait grand-chose pour convaincre les sages-femmes de rester, un récent sondage révélant que 92% se sentent sous-évalués par le gouvernement.

Tout cela a été exacerbé par les exigences de la pandémie, car les sages-femmes se retrouvent plus que jamais souffrant d’épuisement professionnel, d’anxiété et de stress.

Décrivant certaines des pressions physiques et émotionnelles du travail, Maryla a déclaré: «Lorsque vous ne pouvez pas faire pipi pendant très longtemps et que vous le retenez, cela peut provoquer des infections urinaires (infections des voies urinaires) qui peuvent endommager vos reins.

« J’ai des collègues qui ont eu des infections urinaires chroniques, j’en ai eu un moi-même en tant qu’étudiant.

«Vous ne pouvez pas quitter la pièce lorsque vous avez des tâches et des tâches à accomplir et que votre priorité numéro un est de protéger la personne dont vous vous occupez.

«Si personne ne peut venir vous soulager parce qu’il n’y a pas de personnel, vous ne pouvez pas aller faire pipi. C’est la même chose avec les tasses de thé, c’est la même chose avec l’eau potable.

« Vous n’y pensez pas vraiment jusqu’à ce que vous rentriez chez vous et que vous parveniez réellement à vous lever. Même alors, votre esprit est souvent encore en train de penser, ai-je bien pris soin aujourd’hui ? Est-ce que cette femme va bien ?

«Je pense que nous avons tous perdu le sommeil en nous demandant si nous avons fait un assez bon travail.

« J’ai souffert d’épuisement professionnel et j’ai pris une année sabbatique à cause des pressions. »



À SUIVRE : « La crise hivernale est déjà là et nous ne pouvons pas continuer », déclare une infirmière épuisée

Après avoir pris une pause de santé mentale, Maryla est retournée au travail en août et est maintenant déterminée à « se battre pour la maternité et le NHS ».

Elle a déclaré qu’il n’y avait pas que les sages-femmes touchées par la crise du personnel, les mères souffrant également en raison de la fermeture des unités dirigées par des sages-femmes (MLS).

Ces centres spéciaux sont gérés par des sages-femmes et offrent aux femmes ayant des grossesses à faible risque un environnement calme pour l’accouchement de leur bébé.

Mais le manque de personnel signifie qu’ils ne sont pas toujours ouverts, les femmes étant obligées d’accoucher dans des salles de travail à la place.

«Ça se passe partout. Il n’y a pas de choix pour les femmes », a déclaré Maryla.

« Je crains que la maternité ne soit privatisée et que de bons soins ne soient disponibles que pour ceux qui ont les moyens de payer. »

Malgré les exigences du travail, Maryla a déclaré que les sages-femmes « faisaient de leur mieux pour assurer la sécurité de tout le monde ».

Mais March with Midwives, qui a été fondée par des parents et des doulas en solidarité avec la profession, affirme que la sécurité de l’accouchement au Royaume-Uni est en crise.

Le groupe, qui compte des milliers de membres sur Facebook, a collecté une série de témoignages personnels de mères de tout le pays qui ont eu des accouchements difficiles et isolés.

Les femmes affirment qu’elles sont contraintes à des travaux forcés, forcées d’abandonner leurs projets de naissance et laissées seules dans les salles d’hôpital pendant des heures.

Plus : NHS



Une mère a déclaré qu’elle s’était « évanouie dans un bain rouge sang froid » pendant trois heures à la suite d’un « travail long et difficile ».

La femme, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que la sage-femme qui l’a trouvée a dû « frotter physiquement son corps contre le mien pour essayer de me réchauffer alors que je commençais à avoir l’air bleu ».

Elle a ajouté: « Toutes les sages-femmes étaient incroyables quand elles étaient là-bas, le problème était qu’il n’y en avait pas assez en poste pour être là.

« Heureusement, mon histoire s’est bien terminée, beaucoup de stress post-traumatique et d’anxiété mais pas de problèmes médicaux durables, mon histoire aurait facilement pu se terminer par une tragédie. »

Le ministère de la Santé s’est engagé à embaucher 1 200 sages-femmes supplémentaires avec une campagne de recrutement de 95 millions de livres sterling.

Mais les militants craignent que cela n’aidera pas si davantage n’est pas fait pour conserver le personnel actuel.

Un récent sondage du Collège royal des sages-femmes (RCM) a révélé que près de 60 % du personnel envisagent de quitter leur profession au cours de la prochaine année.

Pourquoi les sages-femmes quittent-elles le NHS ?

Une enquête du Collège royal des sages-femmes a révélé :

60% des sages-femmes britanniques envisagent de quitter la profession 57% ont déclaré qu’elles prévoyaient de quitter le NHS au cours de la prochaine année 80% de celles qui envisagent de partir ont cité des niveaux de personnel insuffisants 67% ont déclaré qu’elles n’étaient pas satisfaites de la qualité et de la sécurité des soins qu’elles reçoivent actuellement capable de livrer

Dans un message direct à Boris Johnson, Maryla a déclaré: « Vous ne pouvez pas remplir la baignoire avec de nouvelles sages-femmes si vous n’avez pas branché de prise. Les sages-femmes que nous avons partent en masse, ce n’est pas une solution. »

Mars With Midwives a ajouté : « Il est clair que les services de maternité au Royaume-Uni sont en crise, accouchent au Royaume-Uni ; un pays à revenu élevé, devient extrêmement dangereux. C’est inacceptable.

« Où nous avons des femmes, des femmes qui accouchent et des bébés à risque ; leurs familles, leurs communautés et leurs pays tombent malades. Il s’agit d’une véritable urgence nationale qui touche toutes les couches de la société.

«Nous appelons le gouvernement britannique à mettre en œuvre une gestion de crise et des ressources urgentes. Les promesses du gouvernement ne sont pas tenues et le Groupe parlementaire multipartite pour la maternité doit assumer la responsabilité de son silence et appeler à une action immédiate.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous nous engageons à assurer la sécurité des patients, à éradiquer les dommages évitables et à faire du NHS l’endroit le plus sûr au monde pour accoucher.

«Les sages-femmes font un travail incroyablement important et nous savons à quel point cela a été difficile pour celles qui travaillent pendant la pandémie. Il y a plus de sages-femmes travaillant dans le NHS maintenant qu’à tout autre moment de son histoire et nous visons à embaucher 1 200 de plus avec une campagne de recrutement de 95 millions de livres sterling.

« La santé mentale et le bien-être du personnel restent une priorité clé et le NHS continue d’offrir une large gamme de soutien, notamment via des lignes d’assistance dédiées et des centres de santé mentale et de bien-être. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();