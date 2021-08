Les Saints auraient annoncé un nouveau quart-arrière partant après la retraite de Drew Brees

Les New Orleans Saints ont trouvé leur remplaçant à Drew Brees. Selon Adam Schefter d’ESPN, Jameis Winston devrait être nommé quart-arrière partant des Saints et effectuera son premier départ le jour de l’ouverture contre les Packers de Green Bay. Schefter a également déclaré que des joueurs des Saints avaient été aperçus hier en train de féliciter Winston, qui a réussi à battre Taysom Hill. Cela vient après que Brees a annoncé sa retraite plus tôt cette année.

Lors du match préparatoire des Saints contre les Jaguars de Jacksonville lundi, Winston a réalisé une solide performance, complétant 9 des 10 passes pour 123 verges et deux touchés dans une victoire de 23-21. “Je pensais qu’ils avaient fait pression sur (Jameis) sur un jeu, et il a été capable de changer rapidement de protection et de se mettre en route pour un touché”, a déclaré l’entraîneur des Saints Sean Payton après le match. “Je pensais qu’il y avait de très bonnes expositions là-bas au début, et j’ai pensé que nous l’avions bien géré.”

💪 @Jaboowins DEEP TO @CallawayMarquez – TOUCHDOWN ! #Saints pic.twitter.com/YheFLsVcRx – Saints de la Nouvelle-Orléans (@Saints) 24 août 2021

Le match de pré-saison était le premier départ de Winston en tant que Saint. “Je n’ai pas commencé un match de football depuis si longtemps, alors j’étais tellement excité d’avoir l’opportunité de commencer et de mener le peloton. C’était excitant et le rythme était génial”, a déclaré Winston. “(La) ligne offensive était phénoménale, et nous avons eu des gars comme Marquez (Callaway) qui ont joué toute la nuit. Vous (devez) aimer ça.”

Winston a signé avec les Saints en avril 2020. Il a participé à quatre matchs de saison régulière et un match de pré-saison où il a lancé une passe de touché lors de la défaite contre les Buccaneers de Tampa Bay. Winston a été repêché par les Buccaneers n ° 1 au classement général en 2015 et a été nommé au Pro Bowl son année recrue. En 2019, Winston a mené la NFL pour les verges par la passe (5 109) et a lancé 33 touchés, un sommet en carrière. Mais l’alun de l’État de Floride a également lancé 30 interceptions, un sommet en carrière, dont un choix de six lors de sa dernière tentative de passe de la saison.

“Je pense que je suis vraiment bon sur les décisions, je dois juste m’améliorer sur la précision, a déclaré Winston. “J’avais des balles que j’aimerais vraiment récupérer qui auraient été de grandes réalisations pour nous. En particulier, cette balle que j’ai lancée vers la droite qui était longue. Je dois juste continuer à travailler et aller mieux. Winston a de gros souliers à remplir car Brees entrera dans le Temple de la renommée du football professionnel dans cinq ans. Brees a mené les Saints à une victoire au Super Bowl en 2009 et a terminé sa carrière avec 80 358 verges et 571 touchés.