Les Saints capitalisent sur les erreurs des Seahawks pour une victoire 13-10

Brian Johnson a botté un panier de 33 verges avec 1:56 à faire à ses débuts dans la NFL, et les Saints de la Nouvelle-Orléans ont capitalisé sur une série d’erreurs de Seattle pour une victoire de 13-10 sur les Seahawks lundi soir.

Alvin Kamara a porté la charge pour la Nouvelle-Orléans et Jameis Winston a fait une poignée de jeux au besoin, mais les Saints ont échappé à Seattle grâce en grande partie à une série de gaffes de l’équipe locale, dirigée par le quart-arrière Geno Smith.

Deux des plus grosses erreurs des Seahawks sont survenues lors de l’entraînement décisif de la Nouvelle-Orléans lorsque Seattle a été signalé pour avoir malmené le passeur et avoir sauté hors-jeu lors d’une longue tentative de placement. Les deux pénalités ont donné les premiers essais à la Nouvelle-Orléans et le placement de Johnson après l’avertissement de 2 minutes a donné l’avantage aux Saints.

Johnson, une recrue de Virginia Tech, a marqué un point supplémentaire et les deux essais sur le terrain, se connectant à 21 mètres en première mi-temps.

Smith a frappé DK Metcalf pour un touché de 84 verges au premier quart, mais n’est allé nulle part lorsque les Seahawks ont eu une dernière chance d’égaliser ou de gagner. Smith a été limogé sur des pièces consécutives de Malcolm Jenkins et Demario Davis. Sur les quatrième et 28, Smith a de nouveau été mis sous pression et son lancer vers Metcalf est tombé incomplet.

Smith a inscrit 12 sur 22 pour 167 verges et a été limogé cinq fois alors que Davis, Cameron Jordan et d’autres ont rendu sa nuit inconfortable.

Les Seahawks ont perdu leur troisième match consécutif pour la première fois depuis 2011 et sont tombés à 0-3 à domicile.

Kamara a terminé avec 10 attrapés pour 128 verges et une réception de TD de 13 verges en fin de première mi-temps. Il s’agissait de son cinquième match en carrière en saison régulière avec des réceptions à deux chiffres. Il a couru pour 51 yards.

Winston a terminé 19 sur 35 pour 222 verges et a ajouté 43 verges au sol. Il a également fait suffisamment de jeux – grâce aux pénalités de Seattle – pour mettre les Saints à portée du panier gagnant.

Seattle a semblé être arrêté, mais Marquise Blair a été appelée pour avoir brutalisé le passeur lors d’un troisième sac après avoir frappé Winston avec la couronne de son casque. Kamara a ensuite sprinté devant un blitz pour 12 verges sur les troisième et 10 et les Saints étaient à portée de tir.

Al Woods a sauté hors-jeu alors que Johnson s’alignait pour une tentative de 43 verges, permettant à la Nouvelle-Orléans de brûler encore 90 secondes avant que Johnson ne fasse l’essai le plus court.

Jason Myers de Seattle a raté une paire de tentatives de placement à 44 et 53 mètres – la deuxième dans l’extrémité ouverte du stade après que Smith ait pris un autre sac coûteux. Myers a fait un 50 yards.

Kamara a réussi 21 touches sur les 39 jeux offensifs de la Nouvelle-Orléans en première mi-temps. Il était surtout inefficace au sol, mais Seattle n’a pas pu le ralentir dans le jeu de passes. Il avait déjà 108 yards en réception à la mi-temps.

Quatre de ses réceptions ont eu lieu lors du dernier entraînement de la mi-temps lorsque son catch-and-run de 31 yards hors du champ arrière a mis en place son attrapé de TD de 13 yards et une avance de 10-7 à la mi-temps.

ANNEAU D’HONNEUR

L’ancien QB des Seahawks Matt Hasselbeck a été intronisé au Ring of Honor de l’équipe à la mi-temps. Hasselbeck, qui a joué pour Seattle de 2001 à 2010, détenait la plupart des records de passes de l’équipe jusqu’à l’arrivée de Russell Wilson et a mené les Seahawks à leur première apparition au Super Bowl.

BLESSURES

Le gardien gauche partant de la Nouvelle-Orléans, Andrus Peat, s’est blessé à l’épaule en première mi-temps. Il est brièvement revenu mais est reparti à la fin du deuxième quart-temps. … Blair a semblé se blesser au genou droit à la fin du quatrième quart. Il a subi une intervention chirurgicale majeure au genou au début de la saison 2020.

SUIVANT

Saints : Accueillez Tampa Bay dimanche.

Seahawks : Accueillez Jacksonville dimanche.