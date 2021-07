Les Saints de la Nouvelle-Orléans changent officiellement le nom de leur stade

Les New Orleans Saints joueront leurs matchs à domicile sous un nouveau nom. Lundi, l’équipe a annoncé que le stade du centre-ville de la Nouvelle-Orléans s’appellerait le Caesars Superdome. Les Saints et Caesars Entertainment ont convenu d’un partenariat exclusif de dénomination de 20 ans, et cela vient après que le stade s’appelait Mercedes-Benz Superdome pendant 10 ans.

« Chez Caesars, nous sommes tous fiers de faire partie de la culture dynamique de la Nouvelle-Orléans. Nous comprenons que le Caesars Superdome est plus qu’un lieu emblématique, c’est le symbole d’une communauté résiliente et innovante », Tom Reeg, PDG de Caesars Entertainment, a déclaré dans un communiqué de presse. “Nous entretenons une relation solide avec les Saints de la Nouvelle-Orléans depuis près de deux décennies et nous sommes ravis de l’opportunité de la renforcer et de célébrer notre engagement envers la ville, l’État et toute la région de la côte du Golfe.”

C’est Officiel : 𝗖𝗮𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗱𝗼𝗺𝗲 ⚜️ The #Saints and Caesars Entertainment (@CaesarsEnt) a annoncé aujourd’hui la formation d’un partenariat exclusif de 20 ans sur les droits de dénomination qui rebaptise le stade emblématique du centre-ville de la Nouvelle-Orléans en Caesars Superdome ! pic.twitter.com/gYb64KgPn5 – Saints de la Nouvelle-Orléans (@Saints) 26 juillet 2021

Le Caesars Superdome accueillera les matchs de football à domicile de tous les Saints. Le stade accueillera également le Super Bowl LIX en février 2025 et le Final Four masculin de la NCAA l’année prochaine. Les autres événements qui auront lieu au Caesars Superdome seront le Sugar Bowl annuel, les matchs des éliminatoires du football universitaire et divers événements tout au long de l’année.

“Ce partenariat envoie un message fort sur l’avenir positif des Saints de la Nouvelle-Orléans, de Caesars Entertainment et de l’ensemble de l’État de Louisiane”, a déclaré Gayle Benson, propriétaire des Saints. “Ce message indique que les entreprises ayant la portée mondiale de Caesars Entertainment investissent dans notre ville, notre état et notre région. Caesars est depuis longtemps l’une des sociétés de divertissement les plus respectées au monde. Caesars est en train de créer un groupe de plusieurs millions de centre de divertissement à un dollar au centre-ville de la Nouvelle-Orléans, cet investissement important démontre également la force de leur engagement envers notre État et notre région. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise qui se consacre à la croissance économique de notre ville, de notre État et de notre région.

Pour les Saints, ce sera la première année que Drew Brees ne sera pas le quart partant puisqu’il a pris sa retraite plus tôt cette année. Il a été membre des Saints pendant 15 saisons (2006-2020) et entrera au Temple de la renommée du football professionnel dans cinq ans. En plus de mener les Saints au Super Bowl en 2009, Brees a terminé sa carrière avec 80 358 verges par la passe et 571 touchés. Il détient divers records de la NFL, y compris la plupart des verges par la passe en carrière et la plupart des matchs consécutifs avec une passe de touché.