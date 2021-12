Les Saints frustrent à nouveau Brady et battent le champion SB Buccaneers 9-0

Cameron Jordan et la défense de la Nouvelle-Orléans ont remis Tom Brady en forme, mettant fin à l’attaque puissante de Tampa Bay dimanche soir alors que les Saints suspendaient les plans de célébration du titre de division des Buccaneers avec une victoire 9-0 sur les champions en titre du Super Bowl.

Bien qu’ils aient joué sans l’entraîneur Sean Payton sur la touche, les Saints (7-7) ont battu les Bucs (10-4) pour la septième fois consécutive au cours de la saison régulière – quatrième depuis que Brady a quitté la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay en 2020.

La victoire a donné à la Nouvelle-Orléans un balayage de la série de la saison entre les rivaux de la NFC South et a propulsé les Saints en position éliminatoire avec une retenue sur la dernière wild card de la conférence. Cela a également forcé Tampa Bay à attendre au moins une semaine de plus pour décrocher sa couronne de première division depuis 2007.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) tâtonne le football après avoir été touché par l’ailier défensif des Saints de la Nouvelle-Orléans Cameron Jordan (94) au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 19 décembre 2021 à Tampa, Floride (AP Photo/Jason Behnken)

Les Bucs, qui ont remporté un match éliminatoire à la Nouvelle-Orléans en janvier dernier en route vers le Super Bowl, mènent la division par trois matchs avec trois semaines à jouer en saison régulière.

Avec le coordinateur défensif Dennis Allen remplaçant Payton, qui a raté le match après avoir été testé positif pour COVID-19, les Saints ont contrecarré l’offensive de passes et de but n ° 1 de la NFL et ont mis fin à la séquence de 255 départs consécutifs de Brady sans être exclu.

Jordan a réussi deux sacs, dépassant les 100 pour sa carrière, et a forcé un échappé clé dans le match le moins bien marqué de la saison de la NFL. C’était la première fois de son illustre carrière que Brady perdait face à un adversaire qui n’avait pas réussi un touché.

« Regardez, si nous voulions gagner, nous devions le mettre sur la ligne D », a déclaré Jordan. « Nous avons installé un front de précipitation de quatre hommes et nous l’avons poursuivi. Nous l’avons frappé tôt, nous l’avons frappé souvent et nous l’avons en quelque sorte précipité quelques fois de plus qu’il ne l’a été normalement. Je veux dire, pour obtenir Tom Brady – il a l’une des versions les plus rapides du jeu. Je suis donc trop impressionné par ma ligne D. «

Brady est en tête de la NFL pour les passes complétées, les tentatives, les passes de verges et les passes de touché, mais n’était que 26 sur 48 pour 213 verges et une interception – le huitième qu’il a lancé en quatre matchs de saison régulière contre les Saints, qui n’ont eu aucun revirement dimanche nuit.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) tâtonne le football après avoir été touché par l’ailier défensif des Saints de la Nouvelle-Orléans Cameron Jordan (94) et le demi de coin PJ Williams (26 ans) au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 19 décembre 2021, à Tampa, en Floride. Les Saints ont récupéré l’échappé. (AP Photo/Mark LoMoglio)

Taysom Hill, quant à lui, était 13 sur 27 pour 154 yards et aucune interception pour la Nouvelle-Orléans, qui a également obtenu des buts sur le terrain de 39, 35 et 42 yards de Brett Maher.

Les Saints ont remporté le NFC South chaque année depuis 2017, et malgré la perte du quart-arrière vedette Drew Brees à la retraite et de son successeur, Jameis Winston, à la suite d’une blessure au genou mettant fin à la saison, ils ne renoncent pas à la couronne sans se battre.

Trevor Siemian est sorti du banc pour remplacer Winston et mener la Nouvelle-Orléans à une victoire de 36-27 lors de la première rencontre entre les féroces rivaux le 31 octobre. Brady a lancé pour 375 verges et deux touchés dans celui-là, mais a également perdu un échappé et avait l’une de ses deux interceptions retournées pour un touché dans la défaite.

Cette fois, la défense des Saints a limogé Brady à quatre reprises, a forcé un échappé du quart-arrière de 44 ans qui a ruiné la meilleure opportunité de but de Tampa Bay en seconde période, et a également intercepté le septuple vainqueur du Super Bowl une fois.

L’arrière défensif des Saints de la Nouvelle-Orléans Chauncey Gardner-Johnson, à droite, se moque du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady après que Brady ait échappé au football pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 19 décembre 2021 à Tampa, en Floride (AP Photo/ Jason Behnken)

« Je pense que c’est juste un témoignage de ce que notre défense est capable de faire », a déclaré Jordan. « La façon dont nous avons pu attaquer l’offensive, j’adore ça. »

BLESSURES

Saints : A joué sans le LT Terron Armstead et le RT Ryan Ramszyk, tous deux absents en raison de blessures au genou.

Buccaneers : les WR Chris Godwin (genou) et Mike Evans (ischio-jambiers) sont partis au deuxième quart, Godwin après avoir reçu un coup dur des Saints CB PJ Williams. Aucun des deux receveurs n’est revenu au jeu. … Le RB Leonard Fournette (ischio-jambiers) est parti au troisième quart. … S Jordan Whitehead est revenu dans l’alignement après avoir raté deux matchs, mais S Antoine Winfield Jr. (pied), CB Jamel Dean (maladie) et CB Richard Sherman (Achille) étaient inactifs.

SUIVANT

Saints : accueillez les Dolphins de Miami lundi soir prochain.

Buccaneers : Voyagez en Caroline pour le premier des deux matchs que les champions en titre joueront contre les Panthers au cours des trois dernières semaines de la saison régulière.