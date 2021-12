Les saints ont contacté Drew Brees, d’autres QB à la retraite espérant un miracle: rapport

La situation du quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans est devenue assez sombre cette saison.

Jameis Winston est tombé avec un ACL déchiré, Taysom Hill a été blessé et a récemment été placé sur la liste de réserve/COVID-19, et Trevor Siemian ne le coupe pas exactement. La Nouvelle-Orléans devrait lancer la recrue Ian Book dimanche, mais il est apparu que Drew Brees, Phillip Rivers ou Josh McCown étaient dans les cartes de l’équipe pendant une seconde chaude.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’ancien quart-arrière des Saints Drew Brees s’adresse aux fans à la mi-temps du match entre les Buffalo Bills et les Saints au Caesars Superdome le 25 novembre 2021 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. (Chris Graythen/.)

Selon le New Orleans Times-Picayune samedi, les Saints ont contacté Brees et Rivers pour voir s’ils pouvaient les attirer hors de leur retraite en cas d’urgence.

L’entraîneur des Saints, Sean Payton, a appelé personnellement Brees pendant que le quart-arrière était en vacances à Hawaï avec sa famille et le légendaire quart-arrière a sérieusement réfléchi à jouer, selon le rapport.

Brees a pris sa retraite en tant que l’un des meilleurs quarts-arrière statistiquement du football avant que Tom Brady ne batte ses records de distance et de touché.

Le quart-arrière des Saints Drew Brees quitte le terrain après avoir battu les Redskins de Washington, 43-19, au Mercedes-Benz Superdome le 8 octobre 2018. (Chuck Cook-USA TODAY Sports)

BROWNS ACTIVE QB MAYFIELD, NELSON DE COLTS SUR LA LISTE COVID-19

Lorsque Winston s’est blessé plus tôt dans la saison, Brees a rejeté l’idée de revenir.

« Je serai là samedi pour appeler le match Notre Dame-Navy, et je serai là dimanche », avait-il déclaré à l’époque.

Brees a ensuite apporté son soutien à Siemian.

Drew Brees des New Orleans Saints célèbre avec son coéquipier le quart-arrière Jameis Winston après une passe de touché contre les Panthers le 3 janvier 2021 à Charlotte, en Caroline du Nord. (Jared C. Tilton/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Nouvelle-Orléans est au cœur d’une course éliminatoire après avoir battu les Buccaneers de Tampa Bay sur la route la semaine dernière. Un solide jeu de quart pendant le reste de la saison régulière pourrait aider l’équipe à se réchauffer au bon moment et à faire une course décente en séries éliminatoires.