Les Saints sont la meilleure équipe de la NFC Sud

Les quarts-arrières suppléants ont eu une excellente performance au cours de la semaine 8, les White, Cooper Rush et Geno Smith susmentionnés remportant tous de grosses victoires en l’absence des partants habituels de leurs équipes. Alors que White a incendié les Bengals, Rush a lancé pour 325 verges et deux touchés pour mener les Cowboys de Dallas à une victoire sur les Vikings du Minnesota lors du Sunday Night Football. Smith, quant à lui, a remporté une victoire moins surprenante contre une mauvaise équipe des Jaguars, mais son pourcentage d’achèvement de 83% était le plus élevé de sa carrière, puisqu’il a complété 20 des 24 passes pour 195 verges et deux touchés. Même Trevor Siemian a maintenu le fort dans une victoire des Saints de la Nouvelle-Orléans après la blessure de Jameis Winson.

Ces victoires en désavantage numérique étaient certainement agréables à voir pour chaque équipe et leurs fans, mais elles n’ont pas changé le désir des partants de revenir dès que possible. Bien que les sauvegardes aient été effectuées en gros points, ce ne sont pas des performances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à l’avenir. Smith, qui a beaucoup vu le terrain au cours de sa carrière de huit ans, en est un exemple. La victoire de dimanche était sa première en trois départs avec Seattle. Il n’a pas nécessairement été mauvais à la place de Russell Wilson, mais il a des limites évidentes.

La vérité à propos de Rush et White, c’est qu’ils faisaient les premiers débuts de carrières qui ont commencé il y a respectivement quatre et cinq ans. Ils ont probablement pris au dépourvu des défenses qui ne savaient pas à quoi s’attendre. Plus ils jouent, moins cela a de chances de se produire. Il suffit de regarder Taylor Heinicke, dont la carrière de compagnon l’a amené à faire ses débuts pour Washington lors du match Wild Card de l’année dernière. Pour ce seul match, il était incroyable. En sept départs cette saison, il ne l’a pas été.