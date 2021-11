Les Saints surmontent la blessure de Winston et dominent les Buccaneers 36-27

PJ Williams a intercepté Tom Brady et l’a renvoyé sur 40 mètres pour un touché avec 1:24 à jouer, aidant la Nouvelle-Orléans à sceller une victoire spectaculaire mais potentiellement coûteuse de 36-27 sur les Buccaneers de Tampa Bay dimanche au cours de laquelle le quart-arrière des Saints Jameis Winston s’est blessé au genou gauche.

Winston a été blessé lors d’une mêlée au début du deuxième quart lorsqu’il a été tiré vers le bas par l’ancienne star de LSU Devin White, qui a été signalé pour un tacle de collier de cheval.

« Je pense que c’est important », a déclaré l’entraîneur Sean Payton. « Il a senti quelque chose et il est avec des béquilles en ce moment. … Quand il s’est levé et qu’il a ensuite dû redescendre, tu étais un peu inquiet. »

Le remplaçant Trevor Siemian a pris le relais de Winston et a effectué 16 des 29 lancers pour 159 verges et un touché sans chiffre d’affaires, menant les Saints sur cinq disques marquants qui ont produit deux touchés et trois buts sur le terrain.

Brady a réussi quatre touchés, mais a également retourné le ballon à trois reprises sur une paire d’interceptions et un échappé, que les Saints ont converti en 16 points.

Les Bucs ont presque surmonté leurs erreurs, éliminant un déficit de 16 points en deuxième mi-temps, prenant les devants avec 5:44 à faire lorsque le receveur et ancien athlète de piste LSU Cyril Grayson a été laissé à découvert derrière la défense et a marqué un touché de 50 verges.

La Nouvelle-Orléans a répondu en cherchant un placement pour une avance de 29-27 avec 1:41 à jouer, laissant Brady, qui n’est pas étranger aux retours tardifs, autant de temps plus un temps mort pour gagner le match. Au lieu de cela, la défense des Saints s’est révélée importante.

La défense de la Nouvelle-Orléans a réussi deux revirements au deuxième quart après que Winston a été emmené dans les vestiaires, et l’offensive des Saints les a convertis en neuf points.

Brady a tâtonné sur une double pompe causée par la pression de l’ailier défensif Cameron Jordan, et le plaqueur défensif David Onyemata, nouvellement activé après une suspension de six matchs, a récupéré près du milieu de terrain.

Les Saints ont réussi un placement, mais ce n’est qu’après qu’un appel brutal contre William Gholston a anéanti ce qui aurait été une interception d’Antoine Winfield Jr. dans la zone des buts.

Plus tard, Brady a été intercepté par CJ Gardner Johnson, qui avait laissé son homme couper une passe destinée à Godwin. Gardner-Johnson a renvoyé le ballon sur 26 verges aux 35 mètres de Tampa Bay.

La Nouvelle-Orléans a converti cela sur une courte passe de Siemian à l’arrière Alex Armah peu avant la fin de la première mi-temps, donnant aux Saints une avance de 16-7 après que le botteur recrue Brian Johnson ait raté le point supplémentaire.

La Nouvelle-Orléans a élargi son avance à 23-7 lors de la possession d’ouverture de la seconde mi-temps, qui a commencé avec Siemian frappant Kevin White pour un gain de 38 verges. Alvin Kamara l’a terminé avec un pointage sur un jeu de lancer sur le quatrième et le but du 1.

Mais Brady a répondu en menant les Bucs dans la zone des buts lors de leurs deux possessions suivantes sur une passe de 7 verges au porteur de ballon Giovani Bernard et une frappe de 41 verges à Mike Evans. Il a battu le meilleur demi de coin des Saints Marshon Lattimore en couverture unique et en a fait un match 23-21 avant la fin du troisième quart.

BLESSURES

Buccaneers: L’ailier rapproché Rob Gronkowski, qui avait raté les quatre matchs précédents des Bucs avec des côtes malades, n’a joué que brièvement avant d’être exclu en raison de spasmes au dos.

Saints : En plus de la blessure de Winston, le plaqueur défensif de réserve Montravius ​​Adams et l’ailier défensif Carl Granderson ont attiré l’attention dans la tente des blessures.

SUIVANT

Boucaniers : entrez leur semaine de congé avant de visiter Washington le 14 novembre.

Saints : hôte d’Atlanta dimanche prochain.