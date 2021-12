Les Saints tentent de battre les Dolphins avec le rookie QB

Les Saints de la Nouvelle-Orléans n’étaient pas dans une mauvaise passe avant la semaine 16.

Ils ont gagné aux Buccaneers de Tampa Bay la semaine dernière, se mettant en position de remporter la dernière place de joker de la NFC. Ils ont ouvert en tant que favoris à 3 points contre les Dolphins de Miami.

Ensuite, COVID-19 a changé ces plans.

Les Saints ne sont pas les seuls à déplorer comment COVID-19 a affecté leur saison juste à la fin. Mais ils ont été durement touchés. Les quarts Taysom Hill et Trevor Siemian sont sur la liste COVID-19. Cela signifie que la recrue Ian Book fera ses débuts dans la NFL lundi soir. Les Dolphins sont devenus favoris à 3 points à BetMGM.

Il est difficile de discuter avec le changement de ligne. L’offensive des Saints était déjà limitée avec Hill ou Siemian au poste de quart-arrière. Ce sera vraiment difficile de déplacer le ballon avec un choix de quatrième ronde prenant ses premiers snaps dans la NFL contre une défense des Dolphins qui a beaucoup mieux joué au cours d’une séquence de six victoires consécutives.

Si vous voulez plaider en faveur des Saints, voici : ils ont une très bonne défense qui vient d’éliminer Tom Brady, Sean Payton est un entraîneur fantastique qui tirera le meilleur parti de Book et la séquence de victoires des Dolphins a été faite principalement contre une concurrence inférieure. Il est possible que la défense, aidée par une foule bruyante du Superdome, fasse suffisamment de jeux pour aider l’attaque et gagner ce qui devrait être un match moche.

J’irai avec Miami, car il est difficile de dépendre d’une attaque des Saints qui n’est pas si bonne au départ et qui commencera une recrue. Comme la majeure partie de la dernière partie de la saison de la NFL, les absences de COVID-19 ont changé le paysage.

Le quart-arrière recrue des Saints Ian Book prendra ses premiers clichés de la NFL lundi soir. (Photo de Wesley Hitt/.)

Voici le premier aperçu de l’ardoise de paris pour lundi:

Qu’en est-il des accessoires MNF ?

Cela semble trop évident, mais je vais prendre le dessus sur les verges au sol et à la réception d’Alvin Kamara, qui sont de 84,5 à BetMGM. Kamara a eu d’énormes charges de travail lorsque les Saints en ont besoin, et Sean Payton doit savoir que Kamara gagner 100 verges au total est son seul véritable chemin vers la victoire. Quelle que soit l’offense que les saints généreront, elle passera par Kamara.

L’histoire continue

J’aime que la défense des Saints joue bien dans ce qui devrait être un match de rodage. Par conséquent, j’irai avec Tua Tagovailoa sous 236,5 verges par la passe et sous 47,5 verges par la réception pour DeVante Parker. Je pense que les Saints utiliseront le coin supérieur Marshon Lattimore sur Parker et il passera une nuit tranquille.

Qu’est-ce qui joue encore lundi ?

Il n’y a pas de LNH, il n’y a pas de matchs de basket-ball universitaire impliquant une équipe du top 25 (Brown à Syracuse est le seul match notable de tout le calendrier) et l’un des deux matchs de bowl universitaire est annulé.

La NBA continue et sept matchs sont programmés. Assurez-vous de les vérifier tous si vous voulez parier et voir qui est sur ou hors de la liste COVID-19. La plupart des équipes NBA se sont retrouvées sans joueurs clés ces derniers temps.

Qui joue au bowling ?

C’est un départ matinal au Quick Lane Bowl. L’ouest du Michigan et du Nevada débutera à 11 h HE. Ce match ne sera pas aussi amusant qu’il devrait l’être, après que le quart-arrière du Nevada Carson Strong ait choisi de se préparer pour le repêchage de la NFL. Il est deux fois joueur de l’année à Mountain West.

Avec Strong out, Western Michigan est favorisé par 7 à BetMGM. WMU a joué dans de nombreux jeux à haut score, nous pourrions donc en avoir un amusant. Que faites-vous d’autre à l’heure du déjeuner le lundi de toute façon ?

Quel est le meilleur pari ?

C’est un autre qui semble un peu trop évident, mais moins de 37 ans dans le match Dolphins-Saints est le meilleur pari. Il est possible que les défenses aient mis en place des terrains courts et des scores rapides, mais ce jeu a 17-10 vibrations partout.