Les saisons 1 à 10 de «The Walking Dead» sont gratuites en ligne tout le mois

Si vous avez toujours voulu rattraper The Walking Dead, c’est maintenant votre chance. Dimanche, AMC a annoncé que les dix premières saisons de The Walking Dead seront diffusées gratuitement en ligne jusqu’en août. Le drame zombie a fait ses débuts sur AMC en 2010 et est rapidement devenu l’un des plus gros succès de la télévision par câble. Onze ans plus tard, la série se termine enfin avec sa onzième saison cet automne. Il y aura plus de retombées et de films avant que tout soit dit et fait, mais cela mettra fin à l’histoire principale.

Pendant des années, peu d’émissions pouvaient égaler les cotes d’écoute de The Walking Dead. De nos jours, les émissions scénarisées durent rarement plus de cinq ou six saisons, même si elles durent aussi longtemps.

The Walking Dead n’est plus le phénomène qu’il était autrefois, mais l’héritage est indéniable. AMC a déjà produit deux émissions dérivées dans Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond. Il y a aussi une autre émission dérivée en préparation avec Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride), et une série de films qui suivront Rick Grimes (Andrew Lincoln) après les événements de la série.

Le premier épisode de la saison 11 sera diffusé sur AMC le dimanche 22 août. À ce jour, AMC a diffusé 153 épisodes de The Walking Dead. Si vous prévoyez de recommencer depuis le début avant le début de la prochaine saison, vous voudrez peut-être établir un calendrier, car vous avez beaucoup de choses à faire.

Comment diffuser The Walking Dead gratuitement

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons de diffuser les dix premières saisons. Selon AMC, toutes les saisons précédentes de The Walking Dead seront diffusées gratuitement sur Pluto TV, Samsung TV Plus, VIZIO WatchFree+, IMDb TV, XUMO, Plex et Sling TV. Tous les épisodes devraient être disponibles dans The Walking Dead Universe ou Stories par les chaînes AMC de ces services. Chaque saison de l’émission est également diffusée sur Netflix, donc si vous vous abonnez au plus grand service de streaming au monde, allez-y.

En plus de perdre des téléspectateurs, The Walking Dead a également été durement critiqué ces dernières saisons. Que vous soyez fan de la série ou non, il sera fascinant de voir si AMC et la showrunner Angela Kang peuvent faire atterrir l’avion et livrer une finale satisfaisante. Kang a également créé le spin-off de Daryl et Carol, donc l’élan créé par la finale sera incroyablement important pour son prochain projet.

