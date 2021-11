Les salades et les wraps ont été rappelés pour une raison étrange, alors jetez-les maintenant

Les rappels de salades sont assez courants, généralement parce qu’il y a un problème de contamination par la salmonelle ou la listeria. Un récent rappel de salade impliquant des salades et des wraps préemballés d’Ukrop’s Homestyle Foods est un peu différent et sans doute plus effrayant.

Selon la FDA, Ukrop’s rappelle volontairement sept produits distincts en raison de la possibilité que l’emballage contienne des morceaux de plastique dur. Selon l’entreprise, les employés « ont trouvé quelques morceaux de plastique dur marron dans un ingrédient du fournisseur » au cours du processus de préparation. Naturellement, cela présente un risque d’étouffement et de blessure.

Les salades visées par le rappel

Les sept produits faisant partie du rappel étaient disponibles à l’achat dans une poignée d’États. La liste comprend la Virginie, la Virginie-Occidentale, le Tennessee, le Kentucky, l’Ohio et la Caroline du Nord. Les magasins spécifiques où les produits étaient disponibles à l’achat comprennent Kroger, Food Lion, Harris Teeter et Ukrop’s Market Hall.

Les produits en cause comprennent :

Salade du chef – 12,6 oz Salade Ceaser au poulet – 10 oz Salade Cobb au poulet et au bacon – 13,1 oz Salade d’accompagnement du jardin – 6,95 oz Salade d’accompagnement mexicaine – 6,95 oz Salade de style sud-ouest – 12,5 oz Wrap Ceaser au poulet – 12,5 oz

De plus, tous les produits ici ont une date de péremption du 23 ou du 24 octobre. Si vous avez ces produits dans votre réfrigérateur, vous devez les jeter immédiatement. Dans le même temps, les magasins de détail qui avaient les articles en stock ont ​​déjà été contactés et invités à les jeter.

Il convient de mentionner qu’il n’y a eu aucun rapport de blessures causées par les produits ci-dessus. À cette fin, le rappel, comme beaucoup d’autres, est mis en œuvre par excès de prudence.

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel peuvent appeler l’entreprise au 1-804-340-3050. La hotline est ouverte du lundi au vendredi et de 8h à 17h, heure de l’Est.

L’emballage, pour une identification facile, est visible ci-dessous :