Les salaires complets de l’UFC 261 révélés alors que Kamaru Usman remporte un énorme salaire pour avoir éliminé Jorge Masvidal

Kamaru Usman s’est propulsé dans la conversation livre pour livre et il a fait un énorme 1,5 million de dollars dans le processus.

Le NIgerian Nightmare a assommé Jorge Masvidal dans l’événement principal d’une carte UFC 261 folle et a empoché 50000 $ supplémentaires grâce au bonus Performance of the Night.

Usman a éliminé Jorge Masvidal pour conserver son titre de poids welter

Masvidal a remporté 800000 dollars de la perte et il a gagné un demi-million de dollars juste pour être là.

Étant donné que ces deux-là ont remporté le septième PPV UFC le plus acheté de tous les temps à l’UFC 251, il ne faisait aucun doute que leur salaire serait plus élevé pour celui-ci.

Cela a rapporté 1,3 million d’achats. L’UFC 261 en a fait plus de 700000 sur ESPN seul et c’est un bon chiffre national. Les chiffres internationaux n’ont pas encore été calculés, mais il faut penser qu’ils ont de bonnes chances de gagner un million d’achats.

Pour le contexte, l’UFC 259 (Jan Blachowicz vs Israel Adesanya) a effectué 800000 achats dans le monde (600000 nationaux) tandis que l’UFC 257 de janvier (Conor McGregor vs Dustin Poirier) a effectué 1,6 million d’achats dans le monde (1,2 million de vols nationaux).

Weidman a été transporté de l’Octogone sur une civière

Fait intéressant, Chris Weidman gagnerait 420 000 $ malgré une fracture à la jambe en seulement 17 secondes de son combat. L’UFC a pris soin de lui et Dana White a personnellement fait des dépenses pour s’assurer que son voyage à la maison soit confortable.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs gagnants de l’UFC 261, gracieuseté de Sportekz:

Kamaru Usman: 1,5 million de dollars – (750000 USD pour le spectacle, 640000 USD de bonus PPV, 60000 USD de parrainage, 50000 USD de bonus Performance de la nuit)

Jorge Masvidal: 800000 $ – (500000 $ pour le spectacle, 260000 $ de bonus PPV, 40000 $ de bonus de parrainage)

Kamaru Usman et Jorge Masvidal avaient une rivalité intense

Valentina Shevchenko: 430000 $ – (300000 $ pour le spectacle, 100000 $ de bonus de gain, 30000 $ de parrainage)

Weili Zhang: 380000 $ – (350000 $, bonus de parrainage de 30000 $)

Chris Weidman: 420000 $ – (400000 $ pour le spectacle, 20000 $ de bonus de parrainage)

Anthony Smith: 360000 $ – (250000 $ pour le spectacle, bonus de 100000 $, bonus de parrainage de 10000 $)

Uriah Hall: 325000 $ – (220000 $ pour le spectacle, bonus de 100000 $, bonus de parrainage de 5000 $)

Rose Namajunas: 310000 $ – (150000 $ pour le spectacle, bonus de 100000 $, bonus de 50000 $ “ Performance de la nuit ”, bonus de parrainage de 10000 $)

Le coup de pied qui a valu à Rose Namajunas le titre

Jimmy Crute: 205000 $ – (200000 $ pour le spectacle, prime de parrainage de 5000 $)

Randy Brown: 125000 $ – (60000 $ pour le spectacle, 60000 $ de bonus de gain, 5000 $ de parrainage)

Jessica Andrade: 115000 $ – (110000 $ pour le spectacle, prime de commandite de 5000 $)

Dwight Grant: 115000 $ – (55000 $ pour le spectacle, 55000 $ de bonus de gain, 5000 $ de parrainage)

Brendan Allen: 101000 $ – (48000 $ pour le spectacle, 48000 $ à gagner, bonus de parrainage de 5000 $)