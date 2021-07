Les salaires des joueurs du PSG se dévoilent

in

Quant aux signatures inabordables et aux salaires exorbitants, le PSG il est toujours au centre de toute discussion. Après avoir signé la toute nouvelle signature de Sergio Ramos, le portail ‘Salary Sport’ a mis en lumière les salaires des joueurs de la boîte galactique. Ce n’est pas une nouvelle que la liste des mieux payés allait être dirigée par Neymar avec 52,1 millions de brut par an et Mbappé, avec moins de la moitié, avec 24,5 millions€

Marquinhos Oui Verrati ils se disputent la troisième place avec 15,3 M€ par tête, suivre Dis Maria avec 14,3 M€, Keylor Navas avec 12,7 M€, Kimpembe avec 10,6 M€, Icardi avec 10,2 M€, Des murs avec 8,5 M€ Oui Ander Herrera avec 8,4 M€ ils monopolisent le classement des 10 joueurs les mieux payés. Dans ce bloc, vous devriez trouver Sergio Ramos, qui signe au club parisien pour environ 21 millions d’euros nets pour deux saisons.

Les autres Espagnols, Juan Bernat (5,34 M€), Sarabie (5,3 M€)Oui Sergio Rico (2,7 M€) se trouvent dans la moitié inférieure du tableau.

