Les salaires moyens des techniciens à Seattle augmentent de 4,6% à 158 000 $, le deuxième plus élevé aux États-Unis

Le travailleur technologique moyen à Seattle gagne 158 000 $, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l’année dernière, selon les nouvelles données du site d’emploi Hired.

Seattle détient le deuxième salaire technologique moyen le plus élevé aux États-Unis derrière la Bay Area (165 000 $), qui a vu sa moyenne baisser de 0,3%. Seattle devançait New York (151 000 $, en baisse de 1 %), Los Angeles (149 000 $, en hausse de 2,3 %) et Boston (147 000 $, en hausse de 1 %).

La moyenne américaine des salaires technologiques a baissé de 1,1%. Avec le passage au travail à distance, « les employeurs élargissent leur bassin de candidats adressables, remplissent les postes plus rapidement et paient des salaires moyens inférieurs », a noté Hired.

La demande de talents technologiques reste à un niveau record, selon le rapport, tandis que la «grande démission» entraîne le départ des travailleurs à des taux record – 62% s’attendent à rechercher une nouvelle opportunité au cours des six prochains mois.

Dans la région de Seattle, les géants locaux Amazon et Microsoft continuent d’embaucher rapidement, avec des milliers de postes ouverts. Facebook, Google, Apple et d’autres grandes entreprises embauchent dans leurs centres d’ingénierie satellite de Seattle. Les startups basées à Seattle mobilisent également des quantités record de capital-risque et ont par conséquent plus de capacité à augmenter leurs effectifs.

Les données du Seattle Startup Hiring Tracker ont montré 8 518 postes ouverts dans 393 startups au deuxième trimestre, contre 2 968 postes ouverts au trimestre de l’année dernière.

Ajustés en fonction du coût de la vie, les salaires des techniciens de Seattle se classent au quatrième rang des principaux pôles technologiques. Selon Hired, gagner 165 000 $ dans la Bay Area équivaudrait à gagner 204 000 $ à Seattle.

Le rapport Hired a détaillé l’impact de la pandémie sur les salaires technologiques et le sentiment des travailleurs technologiques pour le travail à distance, y compris des commentaires sur la façon dont les entreprises gèrent la rémunération du travail à distance. Du rapport :

« Le travail à distance et hybride est certainement devenu la nouvelle norme et des modes de travail établis pour le long terme. La majorité des employés s’attendent et veulent avoir ces options de travail flexibles et être rémunérés équitablement pour cela, ce qui signifie qu’il ne devrait pas y avoir de baisse de salaire simplement parce qu’ils ne sont plus dans un bureau. Cependant, les opinions sont partagées sur la façon de déterminer les salaires initiaux à distance – près de la moitié des employés techniques interrogés ne sont pas d’accord avec l’utilisation du coût de la vie de l’emplacement de l’employé comme référence.

Les responsables des ressources humaines du groupe Zillow et d’Expedia ont récemment discuté de ces sujets lors d’un panel sur l’avenir du travail lors du sommet . à Seattle. Sur la question des salaires fixés en fonction du type d’emploi ou de la géographie, le directeur des ressources humaines du groupe Zillow, Dan Spaulding, a déclaré que Zillow ne réduisait pas les salaires des personnes lorsqu’elles déménagent. « Nous avons changé toute notre approche en matière de rémunération », a-t-il déclaré. « Au lieu d’examiner la compensation au niveau de la ville, nous envisageons la compensation au niveau national. »

Pour son rapport, Hired a utilisé les données de plus de 525 000 demandes d’entretien et 10 000 offres d’emploi de janvier 2019 à juin 2021. Voir le rapport complet ici.