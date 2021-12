Près de 10 ans après que Mike Rowe s’est attaqué à son dernier sale boulot, il retrousse ses manches en préparation de tâches professionnelles plus difficiles, étranges, dégoûtantes et désordonnées pour le prochain renouveau de Discovery de Dirty Jobs. Prêt à retrouver Rowe pour une autre chance d’occuper des emplois qu’il n’avait pas eu l’occasion de faire auparavant, Dirty Jobs La saison 9 devrait être diffusée le dimanche 2 janvier à 20 h HE sur Discovery et en streaming sur discovery +.

Après s’être essayé à tout, de la construction au travail dans les égouts et s’être imposé comme « l’homme le plus sale de la télévision », Rowe s’attaquera aux travaux les plus épuisants de la saison à venir de la série à succès. Selon Discovery, la saison 9 de Dirty Jobs verra Rowe rejoindre « les héros méconnus et les communautés qui dépendent de ces emplois essentiels ». Lors de la première de la saison, Rowe ajoutera rod buster à son curriculum vitae alors qu’il se rend à Tampa, en Floride, pour devenir apprenti avec les rod busters, qui travaillent dans des conditions brutales et à des températures étouffantes, alors qu’ils tordent, moulent et fabriquent le cadre en fer pour sécuriser notre nation superstructures. Il essaiera également d’être un nettoyeur de château d’eau, un mainteneur d’escalator, un chirurgien de combat et un installateur d’époxy.

« Juste au moment où je pensais que j’étais sorti, ils m’ont ramené à l’intérieur ! Rowe a cité The Godfather lorsqu’on lui a demandé de commenter le retour de Dirty Jobs. « En fait, j’ai été flatté au cours de l’année dernière par des centaines de lettres de fans fidèles, m’exhortant à redémarrer la série, et je suis ravi et honoré de présenter le pays à un nouveau lot d’Américains qui travaillent dur et qui n’ont pas peur se salir. De plus, je ne peux pas penser à une meilleure façon de commencer la nouvelle année. «

Nancy Daniels, chef de la marque, Discovery & Factual, a ajouté que Rowe et Dirty Jobs « font partie de l’ADN de Discovery depuis près de deux décennies » et elle est « particulièrement excitée pour une toute nouvelle génération de téléspectateurs de voir Mike affronter des scènes assez sauvages des emplois qui sont salissants au fur et à mesure qu’ils obtiennent. » Daniels a déclaré que la série « est plus que de faire un travail difficile. Il s’agit de braquer les projecteurs sur ceux qui ont un impact dans nos vies sans même que beaucoup d’entre nous le sachent ».

Dirty Jobs a initialement été diffusé sur Discovery de 2005 à 2013 et a ensuite été redémarré en tant que série limitée intitulée Dirty Jobs: Rowe’d Trip. Discovery a annoncé en mars de cette année que près d’une décennie après la fin de l’émission, elle reviendrait pour sa neuvième saison. Rowe a déclaré dans un communiqué à l’époque, « de temps en temps, les gros titres rattrapent une émission télévisée et la rendent pertinente d’une manière que personne n’imaginait. Avec un travail essentiel dans l’actualité, il est impossible de ne pas penser à DIRTY JOBS, et depuis un an, les gens me demandent tous les jours si la série ferait un retour. Aujourd’hui, je suis heureux de dire que la réponse est oui. En d’autres termes, juste au moment où je pensais que j’étais sorti, ils m’ont aspiré! » Dirty Jobs Saison 9 premières sur Discovery et discovery+ le dimanche 2 janvier à 20 h HE.