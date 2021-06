Les salles audio en direct de Facebook sont déployées aujourd’hui ; les hôtes ont besoin d’iPhone

Les salles audio en direct de Facebook commencent leur déploiement aujourd’hui. La possibilité de créer et d’héberger des salles est actuellement limitée aux personnalités publiques et à une poignée de groupes Facebook de premier plan.

Vous pouvez participer à des discussions en utilisant des applications iOS ou Android, mais vous devrez être un utilisateur d’iPhone pour héberger des salles, car cela nécessite l’application principale Facebook iOS…

La plate-forme de chat audio Clubhouse a créé une tempête lorsque des utilisateurs de haut niveau comme le fondateur de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont suscité suffisamment d’intérêt pour voir des millions de téléchargements de l’application iOS. Malheureusement pour l’application, son USP n’est pas resté unique longtemps, car Twitter, LinkedIn, Facebook, Spotify et Telegram ont tous repéré une opportunité de se lancer avec leurs propres offres.

Les premiers rapports de ce qui allait devenir Facebook Live Audio Rooms remontent à février, et la rétro-ingénierie le mois suivant nous a donné une bonne idée de ce que nous allions voir. Nous avons également appris que Facebook travaillait sur deux autres produits audio, dont des podcasts.

TechCrunch rend compte du lancement d’aujourd’hui.

Les deux produits deviendront plus largement disponibles dans les semaines et les mois à venir, à mesure que davantage de personnes, de podcasts et de groupes seront intégrés. Pendant ce temps, 100% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis pourront écouter des salles audio en direct et des podcasts à partir de cette semaine.

Aujourd’hui, Facebook lance officiellement ces produits avec le lancement de Live Audio Rooms aux États-Unis sur iOS, en commençant par des personnalités publiques et certains groupes Facebook, et le lancement d’un premier ensemble de partenaires de podcast américains.

Le site donne un aperçu du fonctionnement du service.

Il existe également des options pour activer les sous-titres en direct, un outil « lever la main » pour demander à parler et des outils pour partager la salle avec d’autres sur Facebook, via des éléments tels que le fil d’actualité ou les publications de groupe. […]

Facebook a également annoncé ses premiers podcasts.

Ceux-ci incluent Joe Budden de The Joe Budden Podcast; “Jess Hilarious” de Carefully Reckless de The Black Effect Podcast Network et iHeartRadio; Keltie Knight, Becca Tobin et Jac Vanek de The LadyGang ; et Nicaila Matthews Okome de Side Hustle Pro. Facebook s’ouvrira à d’autres podcasteurs cet été.