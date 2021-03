Les salles d’audience se rétréciront à l’avenir grâce à la technologie: CJI SA Bobde

Le CJI a déclaré que la discussion sur l’infrastructure a été en grande partie sur la partie quantitative, c’est-à-dire sur la construction de plus de salles d’audience.

Le juge en chef de l’Inde, SA Bobde, a déclaré samedi que les salles d’audience et les complexes judiciaires deviendraient plus petits à l’avenir en raison d’interventions technologiques. Il a également déclaré que bien que la pandémie de coronavirus ait posé des problèmes d’accès à la justice, elle avait ouvert la voie à la modernisation des salles d’audience.

Le CJI s’adressait à un rassemblement après l’inauguration d’un nouveau bâtiment pour le banc de Goa de la Haute Cour de Bombay à Porvorim près d’ici. Le ministre du Droit syndical et de la justice, des communications, de l’électronique et des technologies de l’information, Ravi Shankar Prasad, le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, et d’autres étaient également présents à l’occasion.

«Je vois une tendance à avoir des salles d’audience plus petites à l’avenir en raison du ministère de Ravi Shankar Prasad. Le dépôt électronique et les données qui peuvent être contenues vont supprimer le besoin de nombreuses salles de stockage et de nombreuses salles qui sont nécessaires pour stocker les papiers. Le CS a fait sa part sur les questions d’infrastructure judiciaire. Il a conçu des repères et des cadres pour des normes minimales », a-t-il déclaré dans son discours. Le CJI a déclaré que la discussion sur l’infrastructure a été en grande partie sur la partie quantitative, c’est-à-dire sur la construction de plus de salles d’audience.

«Bien que la construction de plus de salles d’audience soit nécessaire et importante, on a très peu insisté sur la modernisation des salles d’audience existantes. Bien que la pandémie ait posé de nombreux problèmes d’accès à la justice, elle a ouvert la voie à la modernisation de la salle d’audience », a-t-il déclaré.

Le CJI a également souligné la nécessité de disposer d’un nouveau bâtiment pour la Haute Cour de Bombay à Mumbai. «Bombay (Haute Cour) a également besoin d’un nouveau bâtiment. Le bâtiment Bombay a été construit pour sept juges. Il en héberge désormais plus de 40. C’est impossible », a-t-il déclaré. Au sujet du système judiciaire de Goa, une ancienne colonie portugaise, le CJI a déclaré que l’héritage de la justice à Goa s’étend sur plus de quatre siècles et demi.

«J’inclus la période précédant la libération contrairement à bien d’autres domaines. Même s’il ne faisait pas partie de l’union indienne, il y avait un système d’administration ou de justice bien établi », a déclaré le CJP. Le CJI avait également présidé en tant que juge au banc de Goa de la haute cour avant d’être promu à la cour suprême. «Je suis le seul juge ou l’un des rares juges à si souvent siéger à Goa. J’ai entendu dire que le juge Bobde est un juge de Goa. Je suis heureux quand on me décrit comme ça parce que c’est là que j’ai admiré Goa, sa culture, son habitat naturel, sa musique et même le football », a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.