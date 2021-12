Les salles de cinéma battent des records grâce à Spider-Man, alors même qu’omicron se propage

Spider-Man: No Way Home a éclipsé les précédents records du box-office lors de sa première soirée dans certaines des plus grandes chaînes de cinéma du pays. C’est une grande nouvelle pour les cinémas dont l’existence continue semblait menacée au début de la pandémie, et cela suggère que l’intérêt des cinéphiles n’a pas encore radicalement changé en réponse à la dernière variante de COVID.

AMC a annoncé vendredi qu’environ 1,1 million de cinéphiles avaient assisté à la soirée d’ouverture de Spider-Man: No Way Home, ce qui en fait la soirée d’ouverture la plus lucrative pour un titre de décembre dans l’histoire d’AMC. Cinemark a qualifié les débuts du film de « meilleure soirée d’ouverture de tous les temps ». Et Regal a déclaré que le film est devenu son deuxième titre au box-office jeudi le plus élevé de son histoire et a battu des records pour les formats IMAX, 4DX, ScreenX et RPX.

« L’anticipation de Spider-Man: No Way Home a complètement dépassé nos attentes », a déclaré Mooky Greidinger, PDG de Regal parent Cineworld, dans un communiqué. « Nous sommes tout aussi ravis que nos cinéphiles de revoir notre webslinger préféré sur grand écran à Regal et nous tenons à remercier nos amis de Sony pour avoir livré un autre mât de tente incroyable. »

Justin McDaniel, vice-président principal du contenu mondial de Cinemark, a déclaré que le nombre de cinéphiles qui ont afflué à la première « souligne la valeur irremplaçable de l’expérience en salle, que nous sommes ravis de continuer à offrir en collaboration avec nos studios partenaires ».

Alors que le film devrait bien fonctionner avant le week-end, on ne sait pas quel effet la variante omicron aura sur les performances de Spider-Man à l’avenir. On ignore encore beaucoup de choses sur la variante, par exemple si l’omicron provoque une maladie ou un décès plus grave que le virus d’origine et la variante Delta, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cependant, des cas révolutionnaires chez ceux qui sont vaccinés devraient se produire, a déclaré l’agence, dont nous avons déjà vu des exemples rapportés.

On ne sait pas non plus comment les cinémas prévoient de naviguer dans la propagation de la variante omicron. Aucun des principaux distributeurs américains n’a renvoyé jeudi les demandes de commentaires de The Verge sur les protocoles de sécurité des cinéphiles et si des retards et des fermetures d’exposition pourraient être imminents.

Compte tenu des inconnues, il est un peu tôt pour que les théâtres fassent un autre tour de victoire en cas de pandémie – records brisés ou autre.