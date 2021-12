Les fans assistent à un spectacle à Brighton, en Angleterre, au Concorde 2. Crédit photo : Joseph Pearson

Les salles de concert populaires sont au bord de l’effondrement à la suite de l’annonce du « Plan B » du gouvernement britannique, selon le Music Venue Trust (MVT), avec les nouvelles limitations et exigences « remettant l’ensemble du secteur en alerte rouge pour le risque de fermetures définitives.

Le défenseur des lieux, âgé de sept ans, a fait ces déclarations et d’autres déclarations décourageantes dans un communiqué officiel, qui a été partagé avec le DMN. S’appuyant sur une enquête récente menée auprès de 284 propriétaires de salles au Royaume-Uni – qui ont été interrogés spécifiquement sur les opérations entre le 6 et le 13 décembre – cette publication indique que 86,3 % des salles de concert locales (GMV) « ont été négativement affectées par la réponse du public à Omicron ».

79,2% des établissements de divertissement en direct à la base « ont vu une augmentation des non-présentations » – avec une augmentation moyenne des non-présentations de 23,1%, pour environ 142 772 détenteurs de billets qui n’ont pas assisté aux événements de la semaine, selon la ventilation. Les non-présentations de concerts ont entraîné une perte de revenus estimée à 1,14 million de dollars (859 386 £) pour les 918 GMV membres de la Music Venue Alliance.

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu des statistiques de fréquentation déconcertantes, le document indique que 74,3 pour cent des salles de concert interrogées ont vu une baisse des ventes de billets à l’avance au cours de la période de sept jours, avec une baisse moyenne de 27 pour cent.

De plus, 60,9% des salles de concert participantes « ont dû annuler au moins un événement » tout au long de la semaine en question. 35,6% des annulations se sont produites en raison d' »un artiste/membre de la tournée testé positif pour » le bogue, contre 31,3% pour « les réservations de location privée » que les organisateurs ont annulées (« en particulier les fêtes de Noël ») et 23,6% pour « de mauvaises ventes performance. »

Plus urgent encore, 76,4% des salles de concert britanniques ont subi une baisse de leurs revenus bruts au cours de la période d’enquête d’une semaine, avec une baisse moyenne des revenus bruts de 27,1%, selon l’analyse.

Estimant une fois de plus les 918 GMV membres de la Music Venue Alliance, la perte de revenu brut s’est élevée à 2,57 millions de dollars (1,94 million de livres sterling) au cours de la semaine. Outre les 1,14 million de dollars susmentionnés attribuables aux non-présentations, le MVT a souligné 720 300 $ (543 199 £) de revenus perdus dus au « ralentissement des visites et à la suite d’annulations (dépenses potentielles de billets et de bar) », comme les 710 777 $ restants (536 017 £ ) dérivé de la « diminution hebdomadaire totale des ventes de billets à l’avance ».

Abordant la situation moins qu’idéale dans une déclaration, le PDG de Music Venue Trust, Mark Davyd, a en partie relayé : capable d’ouvrir mais en réalité une hémorragie d’argent à un rythme qui entraînera inévitablement des fermetures définitives à moins que le gouvernement n’agisse rapidement pour l’empêcher.

« Cette fois, le gouvernement dispose déjà de tous les outils dont il a besoin pour gérer cet impact et empêcher les fermetures permanentes dans le secteur des salles de concert populaires. Le Fonds de relance de la culture peut être rapidement adapté pour atténuer cet impact économique, l’argent est déjà là et en attente, nous avons juste besoin que le secrétaire d’État agisse rapidement », a-t-il poursuivi.