Les salles de concert d’AEG nécessiteront des vaccins ou des tests COVID négatifs

in

Toutes les salles de concert d’AEG mettront en œuvre une nouvelle politique de vaccination le 1er octobre.

Les 48 clubs et théâtres détenus ou exploités par AEG Presents seront tenus de suivre les nouvelles directives. Le Webster Hall de New York, le théâtre El Rey de Los Angeles et le Bluebird Theatre de Denver font partie des lieux avec la nouvelle politique.

La nouvelle politique de vaccination s’appliquera également à tous les événements musicaux en direct d’AEG – Coachella, Day N Vegas et Firefly.

« Il y a quelques semaines à peine, nous étions optimistes quant à la direction que prenaient notre entreprise et notre pays. La variante Delta combinée à l’hésitation à la vaccination nous pousse à nouveau dans la mauvaise direction », a déclaré Jay Marciano, PDG d’AEG Presents.

Alors que de nombreux acteurs de l’industrie de la musique live attendent avec impatience un retour à la normale, l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays est préoccupante. Les artistes en tournée expriment leurs inquiétudes quant à la mise en œuvre laxiste des procédures de sécurité pour assurer leur sécurité.

Maintenant, de nombreux concerts sont reportés ou carrément annulés dans certains États. « Les réglementations de certains États peuvent outrepasser notre mandat, ou quelques artistes peuvent ne pas vouloir se joindre immédiatement au plan », explique l’avocat général d’AEG Presents, Shawn Trell. “Mais nous savons qu’utiliser notre plateforme pour prendre une position forte sur les vaccinations peut avoir un impact.”

La nouvelle politique de vaccination d’AEG en matière de musique en direct ne s’appliquera qu’aux clubs et lieux qu’elle possède ou exploite. AEG fera des demandes au nom de ses artistes en tournée lorsqu’ils joueront dans des lieux n’appartenant pas à AEG, confirme un porte-parole. L’approche d’AEG est très différente de celle de Live Nation.

Live Nation exige que tous les employés aux États-Unis soient vaccinés pour entrer dans ses locaux ou ses bureaux. Pour les événements sur des lieux dont il est partiellement propriétaire ou non, il laisse la décision aux équipes d’artistes.

Lollapalooza exigeait une preuve de vaccination pour entrer, et les responsables du département de la santé de Chicago affirment que seuls 203 cas de COVID peuvent être liés au festival en direct. On estime que 385 000 personnes ont assisté à l’événement musical de quatre jours. Les responsables de la santé affirment que 58 habitants de Chicago et 138 personnes hors de l’État ont été testés positifs pour le coronavirus après le festival.

Des groupes de plusieurs genres musicaux annulent leurs tournées “par prudence”. Limp Bizkit a annulé toutes ses dates de tournée en août après être apparu sur scène à Lollapalooza. Lynyrd Skynrd a annulé quatre concerts parce que Rickey Medlocke a contracté COVID-19. Le New Orleans Jazz Fest a également été reporté au printemps 2022 en raison de l’augmentation des cas en Louisiane.