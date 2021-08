Les salles de concert de LA appliquent de nouvelles politiques en raison de la variante Delta ⋆ 10z virale

Lorsque les vaccins COVID-19 ont été déployés triomphalement ce printemps, les musiciens et les professionnels de l’industrie des tournées ont prévu avec enthousiasme de retourner dans des clubs, des arènes et des stades fermés depuis longtemps à travers les États-Unis. Localement, la plupart des salles ont rouvert et les artistes sont de retour sur la route, mais la récente vague d’infections, désormais due à la variante hautement contagieuse Delta, a une fois de plus menacé de bouleverser la scène musicale de LA.

Selon les données du Times, le comté de Los Angeles signale en moyenne plus de 2 800 nouveaux cas par jour, six fois le taux d’infections signalé un mois auparavant. La grande majorité des nouveaux cas concernent des personnes non vaccinées. Alors que les législateurs luttent pour parvenir à un consensus sur les mandats relatifs aux masques et aux vaccins, les sites du comté de Los Angeles se préparent à nouveau au combat.

Dans le comté de LA, les masques doivent à nouveau être portés dans tous les espaces publics intérieurs; les autorités sanitaires recommandent mais n’imposent pas la vaccination. Pourtant, un nombre croissant de lieux locaux, du Troubadour à Zebulon, exigent désormais des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test négatif au cours des 48 dernières heures pour entrer dans les locaux. Pour Jef Soubiran, copropriétaire de la salle de concert Frogtown et du restaurant Zebulon, c’est une question de survie.

“Nous sommes inquiets pour la sécurité des artistes qui vont se produire”, déclare Soubiran, qui vient de rouvrir la salle jeudi, la première fois depuis mars 2020. “Je suis inquiet pour la sécurité de notre personnel, qui doit travailler pour gagner sa vie. Nous espérons vraiment que les gens seront responsables et respecteront les directives. »

Les Angelenos qui aspirent à la musique live au cours des prochains mois ont des options de proportions pré-pandémiques, y compris des concerts de Harry Styles, Cypress Hill, HER, Foo Fighters, Limp Bizkit, Patti Smith, Cheap Trick, Guns N ‘Roses, Ozomatli, the Flaming Des lèvres et des dizaines d’autres. Les règles d’entrée peuvent varier selon le lieu ou même à la discrétion des artistes.

Live Nation, le plus grand promoteur de musique du pays, a annoncé vendredi que ses artistes en tournée peuvent choisir de mettre en œuvre des mandats de masque et/ou de vaccin pour l’entrée lors de leurs prochains concerts. Un représentant de Live Nation a déclaré dans un communiqué : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et suivons les consignes de sécurité recommandées. Nous encourageons également tous ceux qui le peuvent à se faire vacciner car c’est le meilleur moyen pour nous tous de prendre soin les uns des autres et de recommencer à faire ce que nous aimons. »

En conséquence, les participants au festival BottleRock de Live Nation à Napa Valley, qui a lieu le week-end du 3 septembre, devront désormais présenter une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif récent. Les têtes d’affiche incluent Guns N’ Roses, Stevie Nicks et Foo Fighters.

Mia Berrin, la chanteuse du groupe indie-pop Pom Pom Squad, entamera sa toute première tournée aux États-Unis, en première partie de Nada Surf. Les groupes devraient traverser des États comme le Michigan et l’Iowa, où les mandats de masque d’intérieur ont été levés, mais ils ont demandé des sites pour les faire respecter malgré tout. “J’ai entendu beaucoup d’histoires sur des chanteurs dont la capacité pulmonaire n’a pas été la même depuis qu’il a contracté COVID”, a déclaré Berrin. “Si quelqu’un dans mon équipe ou à un spectacle tombait malade et, Dieu nous en préserve, avait des problèmes de santé durables à cause de cela, je ressentirais une énorme culpabilité.”

Pour le méga-promoteur AEG, dont le portefeuille SoCal comprend des festivals comme Coachella, des spectacles d’arène au Staples Center et des théâtres comme le Fonda, les politiques reflètent actuellement les directives nationales et locales concernant le masquage et la vaccination. Dennis Dennehy, un représentant d’AEG, a déclaré que “pour l’instant, aucune décision concrète n’a été prise” quant à des changements potentiels dans la politique de vaccination ou de test, “mais nous surveillons tout de près”.

160 000 fans ont assisté au festival Hard Summer les 31 juillet et 1er août à San Bernardino.

(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Le plein air étant moins caritatif face à la propagation de COVID, les affaires sont en plein essor pour le LA Philharmonic, dont les deux sites en plein air, le Hollywood Bowl et le Ford, ont ouvert à pleine capacité cet été. Au Hollywood Bowl, des artistes comme Kool & the Gang et Christina Aguilera ont fait salle comble plusieurs soirs en juillet ; pendant ce temps, la Ford a programmé Devendra Banhart, Lido Pimienta et Moses Sumney pour monter sur scène cet automne. Aucune carte de vaccination ou résultat de test PCR négatif ne sera requis pour l’entrée dans un lieu de LA Phil.

«Nous affichons des panneaux dans tous nos sites avec les exigences du LADPH concernant le port de masques dans nos bus et dans les espaces intérieurs, ainsi que ses fortes recommandations pour le port du masque lorsque l’on est en dehors de leur siège de billet», explique Sophie Jefferies, directrice de l’Orchestre philharmonique. relations publiques.

Pourtant, il n’est pas impossible de contracter la souche Delta hautement contagieuse lors d’un concert en plein air – et plus la foule est pleine, plus la propagation est probable. Les épidémies étaient liées à des événements tels que le Pendleton Whisky Fest de l’Oregon et le Faster Horses Festival dans le Michigan, ainsi que le Verknipt Festival aux Pays-Bas, où ni masques ni vaccins n’étaient requis pour la participation.

Le festival Hard Summer, qui s’est tenu les 31 juillet et 1er août à San Bernardino et a réuni 160 000 fans, n’a pas non plus exigé de preuve de vaccination ni de test négatif. Comparez cela au festival Lollapalooza de la semaine dernière à Chicago, où l’un ou l’autre était nécessaire pour l’admission.

Le président du conseil municipal Nury Martinez et le conseiller municipal Mitch O’Farrell ont récemment proposé une motion exigeant que les résidents de LA démontrent qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccination pour visiter les lieux publics intérieurs, y compris les restaurants, les bars, les magasins de détail, les gymnases, les spas, cinémas, stades et salles de concert. Mais certains artistes et propriétaires de salles craignent que cela ne suffise pas à lutter contre la propagation.

Le groupe emo de Los Angeles Glass Beach, qui doit jouer au Roxy Theatre de West Hollywood en novembre, demandera à son public de montrer une preuve de vaccination et de porter des masques pendant les spectacles. “Une partie de la pression pour que les tournées se reproduisent est par nécessité”, explique le batteur William White. «Mais il y a un niveau distinct de responsabilité que nous devons assumer. Le gouvernement ne fera pas ce qui est nécessaire.

Le sentiment est partagé par les propriétaires de clubs indépendants, qui se sentent injustement accablés par la tâche d’évaluer les risques de pandémie. Carl Lofgren, propriétaire du club latin du centre-ville La Cita, a déclaré qu’à partir de lundi, son personnel exigera une preuve de vaccination ou un test PCR COVID-19 négatif pour entrer. « Nous espérions vraiment que la ville aurait l’épine dorsale pour enlever cela des épaules des propriétaires d’entreprise », a déclaré Lofgren au Times. “Mais je ne pense pas que nous puissions attendre qu’ils fassent la bonne chose.”

Le promoteur de musique électronique Lights Down Low, très apprécié pour ses événements à Los Angeles, a écrit dans un e-mail aux spectateurs qu’« à l’avenir, vous devrez présenter une preuve de vaccination ainsi que votre pièce d’identité (preuve d’âge) à la porte. … Vous n’entrerez PAS sans cela. Votre ami spécial que vous amenez n’entrera PAS sans cela. Allez-y et relisez cette ligne trois fois pour la mémoriser.

“Si vous êtes le genre de personne qui ment à propos de telles choses”, a conclu l’e-mail, “il n’y a pas de niveau d’enfer assez bas pour vous.”

Les rédacteurs en chef August Brown et Randall Roberts ont contribué à cette histoire.

