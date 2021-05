Les salles de concert reprochent à Culture de les «exclure» de l’aide de l’INAEM

MADRID, le 5 mai. (EUROPA PRESS) –

La Association d’État des salles de concert (ACCES) ont critiqué le ministère de la Culture et des Sports pour les “exclure” de l’appel à l’aide à la musique et à la danse pour l’année 2021 pour les conséquences de la crise pandémique, qui sera délivrée par l’INAEM, et dans laquelle elles ont été incluses l’année précédente.

“Tous les espaces culturels continuent dans la même situation critique et sous la même interdiction d’exercer normalement leur activité. Oui, la ligne d’aide prévue pour la programmation des théâtres privés a été maintenue en 2021, il n’y a pas de ligne d’assistance analogue pour la musique bien qu’il s’agisse d’une revendication historique des salles de concert», a déploré l’association dans un communiqué recueilli par Europa Press.

Pour ACCES, le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, “est conscient” que la plupart de ces espaces sont toujours fermés, incapables d’exercer leur activité “, et même ainsi il les exclut” de l’aide convoquée par son département . “Cela laisse les salles de concert dans une situation de ruine économique qui les conduit à la fermeture définitive“, a déploré.

Après la publication de l’aide INAEM 2021, ACCES a écrit une lettre «énergique» au ministre de la Culture pour demander l’inclusion d’une ligne d’aide aux infrastructures pour les salles de concert puisque les salles sont fermées depuis 14 mois et “seront les derniers espaces à rouvrir dans des conditions durables“.

«En 2020, il y avait une ligne extraordinaire à cet égard, mais malgré la poursuite dans une situation exceptionnelle, cette année l’INAEM a les mêmes budgets qu’en 2018“Le directeur général de l’association, Armando Ruah, a déclaré à Europa Press.

C’est pourquoi ils ont exigé de la Culture «plus d’actes et moins de paroles», demandant la création «d’urgence» d’un groupe de travail. En outre, demande d’assimiler les salles de concert à d’autres espaces scéniques et cinématographiques, «mettant ainsi fin à la situation actuelle de« shaker réglementaire »».

Les halles ont également demandé la création d’une ligne d’aide extraordinaire spécifique par le ministère de la Culture et des Sports en cette année 2021 et la création d’une ligne d’aide ordinaire à partir de l’année 2022, similaire à la ligne d’aide existante pour la programmation scénique dans les théâtres privés.