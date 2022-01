Les salles de contrôle Covid au niveau des districts doivent être dotées d’un personnel suffisant : du centre aux États

«Les salles de contrôle doivent disposer de données en temps réel sur la disponibilité des centres de test Covid, des ambulances, et doivent être en mesure de guider l’appelant sur le processus d’utilisation de ces services.

Les salles de contrôle COVID-19 mises en place aux niveaux du district et du sous-district devraient compiler un rapport de situation quotidien de tous les patients placés en isolement à domicile dans leurs juridictions respectives et le soumettre à l’administration du district, a déclaré jeudi le Centre aux États et territoires de l’Union.

Dans une lettre aux États et aux UT, le secrétaire supplémentaire du ministère de la Santé de l’Union, Arti Ahuja, a souligné que ces salles de contrôle doivent disposer de données en temps réel sur la disponibilité des centres de test Covid et des ambulances, et devraient être en mesure de guider un appelant sur le processus d’utilisation. ces prestations.

Des ambulances dédiées seront attribuées à chaque salle de contrôle en fonction de la charge de travail par zone pour le transport des patients, a-t-elle déclaré dans la lettre.

Se référant à la lettre écrite par le secrétaire à la santé de l’Union le 1er janvier concernant la gestion administrative transparente de la situation du COVID-19, Ahuja a déclaré qu’il est prévu qu’une action ciblée pour le rétablissement des salles de contrôle aux niveaux du district et du sous-district pour assurer la facilité de l’accès à des services tels que le transport en ambulance et la réservation d’un lit d’hôpital aurait commencé.

Sur la base des dernières directives sur l’isolement à domicile émises par le ministère, a déclaré Ahuja, ces salles de contrôle devraient être dotées de médecins, de conseillers et de bénévoles, parmi d’autres membres du personnel concernés, et devraient être équipées de nombreuses lignes téléphoniques pour répondre aux besoins de la population affectée. .

Une infrastructure habilitante en termes d’ordinateurs et de haut débit doit être fournie aux salles de contrôle pour une connectivité ininterrompue. En fonction de la charge de travail, les salles de contrôle doivent rester fonctionnelles 24 heures sur 24 pour fournir des conseils et un soutien validés aux patients.

« Les salles de contrôle doivent également surveiller la disponibilité des différents types de lits dans les établissements de santé affectés et doivent conseiller aux patients/auxiliaires de ne bénéficier que des services requis en fonction des symptômes cliniques et de la disponibilité des lits. Un mécanisme clair et transparent d’attribution des lits doit être assuré par les salles de contrôle », a-t-elle déclaré.

Les salles de contrôle seront également chargées de passer des appels sortants aux patients placés en isolement à domicile pour un suivi régulier de leur statut.

« L’une des principales responsabilités des salles de contrôle sera également de rassembler le rapport de situation quotidien de tous les patients placés en isolement à domicile dans leur juridiction et de le soumettre à l’administration du district », a-t-elle déclaré.

« Vous êtes prié de bien vouloir examiner cela à votre niveau et d’affecter également des officiers nodaux pour différents niveaux de salles de contrôle qui peuvent être en contact les uns avec les autres à tout moment et fournir des services transparents aux citoyens », a déclaré Ahuja dans la lettre adressée au chef supplémentaire. Secrétaire/Secrétaire principal/Secrétaire (Santé) de tous les États et territoires de l’Union.

