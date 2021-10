Les salles de jeux hésitent à mourir : une nouvelle SEGA Arcade va ouvrir à Tokyo, un mois après sa fermeture | Jeux

Symboles d’une époque presque révolue, les arcades ont marqué la légende de toute une génération. Seuls quelques-uns résistent.

Dans les années 90, les jeux vidéo les plus spectaculaires en termes de graphisme et de jouabilité n’étaient pas sur consoles, PC ou mobiles. Ils étaient dans les bars et les arcades.

Les machines d’arcade avaient le meilleur matériel, et c’était une vraie affaire parce que des millions de personnes étaient prêtes à déposer 25 pesetas ou 25 cents du temps pour jouer 5 ou 10 minutes aux jeux vidéo les plus recherchés.

Alors le salons de loisirs, des salles bourrées de dizaines de bornes d’arcade, multipliées dans le monde entier :

Mais petit à petit, PC et consoles ils ont commencé à être plus puissants que les machines d’arcade. Et les mobiles sont arrivés.

Tout le monde peut jouer à des jeux vidéo à la maison, alors Les les joueurs ils ont arrêté d’aller aux arcades, et le plus fermé.

L’un des plus emblématiques était SEGA Ikekuburo Gigo, qui était ouvert à Tokyo depuis 28 ans, jusqu’à sa fermeture le mois dernier.

De nombreux analystes ont voulu voir dans ce la fin d’une ère. La pandémie a porté un coup sévère aux arcades, qui ont dû fermer, et SEGA Ikekuburo Gigo était le plus emblématique de tous.

Mais juste un mois plus tard, Sega Ikebukuro PROJECT VOL1 ouvrira ses portes dans la même rue, à quelques dizaines de mètres de l’emplacement d’origine. Que s’est-il passé?

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

C’est en quelque sorte la fin d’une époque… mais le début d’une autre.

La société mythique SEGA a cédé son activité d’arcade à une autre société, qui a créé la marque Genda Sega Divertissement pour les gérer.

La fermeture du salon SEGA Ikekuburo Gigo n’était pas seulement due à la crise provoquée par la pandémie. En réalité le contrat de location des locaux prenait fin, et le renouveler impliquait de payer des frais beaucoup plus élevés.

La nouvelle société a donc loué un autre magasin dans la même rue, mais à un prix beaucoup moins cher.

Le nouveau PROJET Sega Ikebukuro VOL1 C’est une arcade de 5 étages. Trois d’entre eux seront dédiés aux machines à griffes ou à crochets (celles que vous mettez dans une pièce et devez attraper un prix avec un crochet), et le populaire Gashapon.

Un seul étage, le sous-sol, sera dédié aux bornes d’arcade classiques avec jeux vidéo. Dans le grenier, il y aura une cafétéria.

Les fans de jeux vidéo ont été déçus, car comme l’explique Kotaku les machines à crochets gagnent 3 à 1, quand dans les arcades conventionnelles, c’est juste l’inverse.

La bonne nouvelle est que le nom curieux, Sega Ikebukuro PROJECT VOL1, indique que Genda Sega Entertainment prévoit d’ouvrir plus d’emplacements ailleurs.

40 ans se sont écoulés depuis sa naissance, mais les arcades refusent de mourir. En Espagne, il en existe encore quelques-uns très importants, comme Arcade Planet, à Séville.