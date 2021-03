Les salons Coast et Trendz s’attendent à ce que les magasins régionaux stimulent les affaires – WWD

Forcés de quitter leur cours habituel à cause du COVID-19, les salles d’exposition et les représentants routiers redécouvrent les marchés régionaux dans des États ouverts. Leurs rapports sur un fort engagement en personne et la rédaction de nouveaux comptes sur le récent marché de Dallas sont un bon indicateur pour les salons à venir en Floride, notamment Coast à Miami mercredi et jeudi, et Trendz à West Palm Beach du 25 au 27 avril. des deux salons signalent une augmentation du nombre de nouveaux fournisseurs et de détaillants hors de l’État, puisque les salons en personne à New York et en Californie ont cessé pour le moment.

«Les New-Yorkais sont prudents. Certains sont venus à notre salle d’exposition sur rendez-vous, mais je rencontre la plupart des clients existants via Zoom », a déclaré la directrice des ventes de Stylistico, Angela Baptista, qui a temporairement quitté la ville pour se reposer avec sa famille à Miami et se concentrer sur des marchés plus petits comme la Fashion Industry Gallery. à Dallas et sur la côte. «Les marques essaient de voir les clients en personne, et il est effrayant pour les acheteurs de commander via Zoom. C’est tellement difficile maintenant, et ces achats sont trop importants pour ne pas toucher et ressentir les collections. »

Les lignes européennes qu’elle envisage d’exposer à Coast telles que Pinko et Paloma Barceló représentent l’assortiment plus élevé de l’événement parmi les collections qui participent pour la première fois. La fondatrice de Coast, Karen Bennett, a déclaré qu’il était inhabituel de voir l’intérêt de marques à des prix plus élevés comme le 11 mars, ainsi que de chaussures qui se vendent plus de 500 $. Coast, qui se produit quatre fois par an au Moore Building dans le Miami Design District, compte généralement 150 fournisseurs. Soixante-dix vendeurs se sont inscrits cette fois.

«Quand nous n’avions que 35 vendeurs à la conférence d’octobre [2020] montrer, les acheteurs m’ont encore remercié. Ils ont dit: ‘Je sais que c’est petit mais continuez à le faire. C’est utile », a déclaré Bennett, qui enregistre également des acheteurs au-delà de ses habitués de la Floride et des Caraïbes. «Nous n’avons jamais eu de magasins en Pennsylvanie, au Massachusetts, en Caroline du Nord, au Tennessee, au Texas, en Oklahoma ou en Ontario.»

Marco Lebel a fermé son showroom Lebel Fashion Group à New York à la fin de son bail et a pris la route. Il est montré à Dallas, Denver, Miami et dans plusieurs endroits du nord-est par le biais du Forum Road Show.

«Je n’avais pas d’autre choix que de me bousculer et de me présenter devant les clients», a déclaré Lebel, après avoir écrit toutes les nouvelles affaires lors de sa première côte en octobre. «Je pense qu’être l’une des rares salles d’exposition multimarques là-bas nous a donné un avantage.»

Il attribue la valeur de ses marques contemporaines à la qualité et à l’absence de fabrication en Chine comme d’autres incitations qui piquent les détaillants. Kasia, une collection de vêtements de villégiature grecque au prix de 95 $ à 245 $, a réalisé des performances exceptionnelles avec les boutiques de villégiature pendant Coast, tandis qu’un autre point fort est le tricot en fils naturels de Paola Bernardi, basé au Brésil, qui se vend entre 185 $ et 595 $. Ils font partie de huit marques internationales, dont Mint & Rose en Espagne et Happy Sheep et Montelliana 1965 en Italie, qu’il montrera cette semaine.

« A en juger par le nombre de magasins du Midwest et du Nord-Est que j’ai vus à Dallas qui vont normalement à la Coterie, je pense que mon prochain spectacle à Miami sera encore plus intéressant », a-t-il dit, doutant que New York rebondisse immédiatement à son ouverture. «Je vais continuer à faire plus de spectacles régionaux et plus petits, car je ne sais pas si tout le monde sera prêt à retourner dans un grand centre de congrès.»

Doris D’Angelo, propriétaire de la salle d’exposition D’ElementStyle à Delray Beach, en Floride, a déclaré que les choses semblaient beaucoup plus ouvertes et positives à la FIG. Elle a cité le beau temps, un manque d’enthousiasme pour Zoom et Joor et les gens se sentant plus à l’aise avec le déploiement du vaccin comme raisons supplémentaires pour lesquelles il différait des marchés précédents. Des détaillants à travers les États-Unis ont passé des commandes, en plus de sa base traditionnelle du sud-est. «Les femmes du Sud adorent s’habiller et sont en retrait, donc tous mes comptes demandaient des robes et des boucles d’oreilles, ainsi que de jolis sacs et chaussures», a déclaré D’Angelo. «Les acheteurs n’étaient pas préparés à la demande lorsque les choses ont ouvert, il n’y avait donc aucune appréhension quant à leurs achats cette fois-ci. C’était revenu à la normale.

Elle revisite Coast après une longue pause. Presque toutes ses marques comme March11 d’Ukraine et CeliaB d’Espagne étaient de la partie. Elle montrera des articles immédiats et des pièces d’automne de 10 lignes en tout.

Le président de Trendz, Tom Carroll, s’attend à une augmentation du trafic pour l’événement d’avril, car les restrictions de voyage augmentent et les gens sont vaccinés. En plus d’annuler son émission de mars 2020, Trendz a respecté son programme régulier de quatre spectacles annuels au Palm Beach County Convention Center et de deux spectacles annuels au Bradenton Area Convention Center sur la côte ouest de la Floride. Il rapporte que la fréquentation hors de l’État a augmenté de 20% lors de l’événement de janvier à West Palm Beach.

« Les acheteurs de New York et de Chicago ne viennent pas par les trains, mais ils arrivent », a déclaré Carroll.

Trendz a reporté ses dates de printemps de quelques semaines pour donner aux fournisseurs affectés par des retards d’usine plus de temps pour produire des échantillons. Les totaux des exposants vont de 500 lors de son plus petit salon à la fin mars à 750 lors de son plus grand salon en août. D’autres lignes californiennes et canadiennes arrivent, ainsi que des exposants pour la première fois comme Magnolia Pearl de Fredericksburg, au Texas.

«Les vendeurs sont moins exposés maintenant, et nous sommes probablement le plus grand salon régional pour eux de voir la réaction à leur produit», a-t-il déclaré, ajoutant que les magasins avaient été pris au dépourvu et sous-achetés. «La plupart sont maintenant revenus à leurs activités normales.»

Liz Huddleston, propriétaire des boutiques Wild Lily et Miss Monroe à Islamorada, en Floride, ne pouvait pas se déplacer sans rencontrer ses lignes éprouvées en personne. Elle a pris le risque et a écrit Johnny Was, Elan, Hale Bob, Tolani et Fresh Laundry chez Trendz.

«J’ai essayé de faire des salons en ligne et je n’ai pas vu l’utilité de faire défiler un million d’images.»