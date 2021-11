Les salons professionnels en personne font un retour triomphal avec le Media and LED Expo, à India Mart Ltd

Le plus grand organisateur d’événements de foires commerciales au monde, Messe Frankfurt India a repris le travail après un an d’interruption en raison de la pandémie de virus Corona, organisant la 47e édition de Media Expo, New Delhi, et la nouvelle version hybride de LED Expo.

Messe Frankfurt donne actuellement le coup d’envoi d’une immense exposition commerciale à India Exposition Mart Ltd à Greater Noida, qui se tiendra du 18 au 20 novembre 2021.

Commentant le redémarrage des expositions en personne, M. Raj Manek, directeur exécutif et membre du conseil d’administration de Messe Frankfurt Asia Holdings Ltd, a déclaré : « Extrêmement ravi de faire partie d’une exposition physique après une si longue période. Le retour des expositions en face-à-face est un événement assez important car il signifie non seulement la relance de l’industrie des expositions, mais joue également un rôle énorme dans le développement de la chaîne d’approvisionnement des entreprises locales et contribue à la croissance économique globale de l’Inde. Grâce à Media Expo New Delhi 2021, Messe Frankfurt vise à apporter une forte valeur ajoutée au segment de la publicité en offrant une avenue idéale pour l’approvisionnement en produits, la mise en réseau et le partage des connaissances.’

Dans le climat actuel du marketing numérique, la Media Expo propose une vision alternative du monde de la publicité avec un accent innovant sur la publicité extérieure, alors que des représentants d’associations d’impression à travers l’Inde se réunissent sur le salon pour partager et développer des idées.

Les principaux fabricants de supports OOH présenteront leurs innovations en matière de technologies d’impression, en mettant l’accent sur la consolidation de la puissance et de la vitesse des supports numériques ainsi que sur la visibilité et la majesté de la publicité extérieure. Parmi les principaux exposants figurent Colorjet, présentant Vulcan Prime, offrant une impression de très haute qualité jusqu’à 2400 DPI et sa technologie de séchage UV, qui assure un séchage immédiat, économisant 90 % du temps de production ; Duracoat, présentant Durawall, un support mural imprimable numériquement qui sert d’alternative activée par l’eau aux factures peintes à la main sur les murs de maçonnerie, fabriqués à partir de matières premières disponibles localement ; True Colors Solutions & Technologies india Pvt Ltd, présentant i-Jet, une imprimante à solvant avancée dotée de la technologie japonaise et d’un système de contrôle intelligent de la tête d’impression.

Élaborant sur leur prochain plan pour faciliter l’éclairage dans les zones rurales et l’importance de LED Expo pour l’industrie de l’éclairage, M. Arun Kumar Mishra, PDG d’Energy Efficiency Services Ltd (EESL), a déclaré : « Pour notre programme national d’éclairage public, nous avons l’intention investissement à hauteur de 8 000 crores INR d’ici 2024 en couvrant l’ensemble de l’Inde rurale, avec plus de 30 millions de lampadaires à LED à moderniser/installer par EESL. Je crois fermement que des événements tels que la LED Expo joueront un rôle central dans la sensibilisation à l’utilité considérable des LED pour aider l’Inde à atteindre ses objectifs de développement durable.

Les instituts mentionnés ci-dessus seraient rejoints par d’autres fabricants comme Arrow Digital, HP India, etc., qui contribueront au faste et au spectacle de la salle d’exposition animée.

Mais bien sûr, Media Expo n’est pas la seule à se dérouler sur le site, car elle sera rejointe par la toute première exposition LED hybride, où une exposition virtuelle se déroulera parallèlement à l’exposition physique. Plus d’une centaine d’exposants participent à cette exposition multimodale, qui a été inaugurée avec un reportage exclusif sur le « Marché des systèmes de contrôle d’éclairage en Inde (2021-2027) » par 6Wresearch. M. Rajat Kharbanda, directeur de recherche de l’organisation, a déclaré : « Le marché de l’éclairage LED devrait enregistrer un TCAC de 21,7 % au cours de la période 2021-2027 F. Les revenus de l’éclairage LED en Inde devraient atteindre environ 8,2 milliards de dollars d’ici la fin de 2027. De plus, l’éclairage LED a un vaste potentiel en Inde en raison des pénuries d’électricité et du coût élevé de l’électricité.’

L’objectif de cette exposition, comme le souligne la déclaration ci-dessus, est principalement axé sur les technologies d’économie d’énergie et les appareils d’éclairage rentables, avec une intégration du contrôle numérique centralisé via des installations wifi. Alors que le monde évolue progressivement de plus en plus en ligne, notre monde tangible devient dépendant de ses installations.

Les grandes marques de fabrication de LED affluent vers le salon pour présenter leurs dernières innovations en matière de technologie d’éclairage. Parmi les principaux exposants, citons Tata Communications, présentant des contrôleurs d’éclairage public intelligents fabriqués en Inde, qui permettent aux autorités de la ville ou du campus de gérer et de surveiller de manière centralisée les éclairages publics et d’obtenir une meilleure efficacité énergétique et opérationnelle ; Lightberry présentant des solutions d’éclairage wifi intelligent pour convertir n’importe quelle lumière de votre choix en une lumière intelligente et permettant un contrôle à distance via des téléphones portables ou des commandes vocales ; Everfine présentant le GÉNÉRATEUR DE SURGE EMS-61000-5A, conçu pour simuler la foudre et produire de l’énergie haute tension intégrée avec des notifications d’alarme et de défaut ; Société d’éclairage Sri JSB, présentant l’éclairage architectural intérieur-extérieur haut de gamme et respectueux de l’environnement de Decorex. ainsi que les engrenages de commutation Kundan innovants fabriqués en série de projecteurs indiens.

Ce ne sont là que quelques-uns des produits présentés à l’exposition qui comprendra également une session de connaissances en direct sur le danger des lumières bleues, qui sera couverte dans l’exposition virtuelle.

Comme l’affirme l’organisateur de l’événement, le retour des expositions physiques après l’accalmie de l’année COVID est de bon augure pour l’économie indienne. Le monde se remet lentement du choc d’une pandémie et la nouvelle décennie commence à prendre tout son sens alors que la prochaine génération d’innovations technologiques en matière de marketing et d’éclairage illumine un nouvel horizon d’existence.

Gardant à l’esprit les antécédents impeccables de Messe Frankfurt dans l’organisation d’événements à travers le monde, India Expo Mart, Greater Noida sera l’endroit où il faut être pour les prochains jours.

