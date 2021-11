Les Samsung Galaxy Buds 2 bénéficient d’une remise pour la première fois – obtenez cette offre maintenant

Samsung a sorti les Galaxy Buds 2 aux côtés du Z Fold 3, offrant un design léger idéal pour une utilisation toute la journée et une excellente qualité sonore. Ces écouteurs ont fait leurs débuts pour 150 $ il y a à peine deux mois, et ils sont déjà en vente sur Amazon pour 110 $, soit une réduction de 40 $ sur leur prix de lancement. C’est une remise de 27% sur l’un des meilleurs écouteurs sans fil actuellement disponibles.

Les Galaxy Buds 2 offrent le meilleur de ce que les Buds Pro ont à offrir, mais dans un package plus abordable. Vous obtenez un pilote dynamique axé sur le bas de gamme, avec des écouteurs réglés pour des airs riches en basses. Vous bénéficiez également d’un couplage rapide et de la possibilité de basculer de manière transparente entre vos appareils Galaxy. Les écouteurs sont également parfaits pour les appels grâce à la conception à 3 micros, et la technologie de réduction du vent de Samsung fait du bon travail pour garantir que les appels sont clairs même lorsque vous êtes à l’extérieur.

Mais le point culminant avec les Buds 2 est l’inclusion de la suppression active du bruit; ces écouteurs font un excellent travail en éliminant les sons ambiants dans votre voisinage, en s’adaptant automatiquement à votre environnement. Vous disposez également d’une grande zone de contrôle personnalisable sur chaque oreillette qui vous permet de régler le volume, la lecture de musique, etc.

Économisez 27% sur les Galaxy Buds 2

Ces écouteurs durent également cinq heures avec une charge complète, comme les Buds Pro. Vous obtenez une charge sans fil et une charge filaire USB-C, et le boîtier lui-même contient suffisamment de puissance pour charger les écouteurs trois fois.

Le design ici devrait être immédiatement familier si vous avez utilisé les Galaxy Buds+, mais les Buds 2 sont 10 % plus petits et plus légers, ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation toute la journée. Vous ne manquez rien ici, et le fait que vous puissiez mettre la main sur les Buds 2 pour seulement 110 $ en fait l’une des meilleures offres d’écouteurs Black Friday.

