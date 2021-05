Les Samsung Galaxy Buds 2 divulgués semblent très familiers et c’est une bonne chose

Des images des prochains écouteurs de Samsung ont fuité pour la première fois grâce à un document de la FCC repéré par AllAboutSamsung. Les images dévoilent un design qui semble plus petit et plus élégant que les modèles précédents de Samsung.

Ces nouveaux écouteurs semblent adopter un design similaire à celui des Samsung Galaxy Buds Pro, qui font actuellement partie des meilleurs écouteurs sans fil du marché. On s’attend à ce que ceux-ci soient destinés à succéder aux Galaxy Buds originaux lancés en 2019. Cela les positionnerait probablement à un prix inférieur à celui du produit phare Buds Pro, offrant une option plus élégante pour les utilisateurs qui ne veulent pas casser. la banque pour une bonne expérience audio.

En ce qui concerne l’audio, le leaker Ice Universe est intervenu, déclarant que les Galaxy Buds 2 comprendront l’ANC, qui est un incontournable pour de bons écouteurs.

Bourgeons 2 pic.twitter.com/YuqunXvpC5 – Univers de glace (@UniverseIce) 28 mai 2021

Peu de choses ont été révélées sur les prochains écouteurs, bien que l’étiquette FCC incluse dans le boîtier de charge révèle une puissance de sortie similaire à celle des écouteurs phares actuels. Sur la base de la puissance nominale de la batterie, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les Buds 2 correspondent aux Buds + en ce qui concerne la durée de vie de la batterie à charge unique.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Samsung n’est pas la seule entreprise à se préparer à lancer de nouveaux écouteurs. Les rumeurs de Google Pixel Buds A Series devraient également être lancées plus tard cette année en tant qu’alternative moins chère aux Pixel Buds de l’année dernière (2020). Les fuites du Sony WF-1000XM4 montrent que Sony cherche également à réduire son offre phare avec un design qui n’est pas trop éloigné du Galaxy Buds Pro.

Maintenant que les Galaxy Buds 2 sont apparus à la FCC, cela suggère que ce n’est qu’une question de temps avant leur lancement. Nous nous attendons à ce que Samsung dévoile les nouveaux écouteurs lors du prochain événement Galaxy Unpacked plus tard cette année, ainsi que la rumeur selon laquelle le Galaxy Z Fold 3, le Wear OS-toting Galaxy Watch 4, et bien plus encore.

Le meilleur des meilleurs

Samsung Galaxy Buds Pro

Bon son, design élégant.

Les Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung à ce jour, offrant un design élégant, une suppression active du bruit et une autonomie respectable. Que vous possédiez ou non un smartphone Galaxy, le Galaxy Buds Pro devrait offrir un excellent rapport qualité-prix à tous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

de nouveaux groupes pour ton as

Voici les meilleurs groupes pour Fitbit Ace 3 en 2021

Le Fitbit Ace 3 est un excellent tracker d’activité pour les jeunes enfants âgés de 6 à 12 ans, mais il n’est disponible qu’en deux couleurs. Si l’enfant veut changer le look, ou si un bracelet remplaçable est nécessaire pour remplacer un bracelet cassé, il existe de nombreuses options tierces qui méritent d’être envisagées.