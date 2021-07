Les Samsung Galaxy Buds 2 ont été complètement filtrés et nous connaissons déjà leur design en détail | La technologie

Les nouveaux écouteurs de Samsung ont été divulgués pour montrer leur conception complète. Les Samsung Galaxy Buds 2 n’ont plus le composant surprise.

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont fait l’objet d’une fuite ad nauseam, ces nouveaux écouteurs Samsung n’ont pas encore été mis sur le marché, mais leur conception complète est déjà connue. Oui, il y a encore des secrets comme le prix ou les fonctionnalités qu’ils vont intégrer. Cependant, la partie la plus marquante, qui est la partie esthétique, n’a plus de secret.

La dernière fuite met cette section à l’honneur et si nous avions déjà vu des photos de produits ou la chaîne de fabrication, nous avons maintenant une vidéo qui montre les écouteurs à 360 degrés. Cette fuite vient de la main d’Evan Blass, un célèbre diffuseur d’informations sur l’équipement et la technologie.

Galaxy Buds2 pic.twitter.com/Gi2PipKaqr – Evan Blass (@evleaks) 6 juillet 2021

Le design du Samsung Galaxy Buds 2 est très similaire à celui du Samsung Galaxy Buds Pro, il semble que Samsung ait décidé de suivre cette ligne de design. La différence est que la finition du casque est de couleur unie et mate, il n’est pas brillant comme le Samsung Galaxy Buds Pro. C’est un point positif, car il évitera que les empreintes digitales se coincent lors de l’utilisation des gestes.

L’esthétique est minimaliste, elle n’est pas stridente et elle ne comporte aucun élément hors contexte. Samsung continue de miser sur un moyen qui introduit presque complètement l’oreille, ils n’ont pas le bâton typique comme les AirPods ou les écouteurs qui ressemblent à ces derniers, les Huawei FreeBuds Pro.Bien sûr, les Samsung Galaxy Buds 2 arriveraient dans des couleurs différentes : blanc, noir, violet clair et vert.

pic.twitter.com/SKg8MzNL3S – Evan Blass (@evleaks) 6 juillet 2021

En ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes, ce qui est attendu, c’est qu’elles n’ont pas de suppression active du bruit. Bien qu’ils auraient une réduction du bruit, aucun détail supplémentaire n’est connu à ce sujet et cela peut être simplement dû à la forme de l’écouteur, en plus de l’utilisation du coussinet pour sceller le conduit auditif.

Le prix, comme nous l’avons dit il y a quelques lignes, est encore inconnu, bien que comme ils n’ont pas de suppression active du bruit, on s’attend à ce qu’ils soient un peu moins chers que dans les générations précédentes.

Il ne faudra pas longtemps pour les connaître de première main, Samsung a fixé la date de présentation de ces nouveaux Galaxy Buds 2. La fête de Samsung aura lieu le 11 août de cette année, il ne reste donc qu’un mois pour les connaître. .