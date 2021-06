Les Samsung Galaxy Buds + coûtent moins de la moitié chez Amazon : ils sont à 54% en ce moment | La technologie

Si vous cherchez des écouteurs sans fil avec une bonne autonomie et une bonne qualité sonore, les Samsung Galaxy Buds+ sont en ce moment à moitié prix sur Amazon.

Samsung a renouvelé sa gamme de casques l’an dernier avec un nouveau modèle, le Galaxy Buds + qui a amélioré l’autonomie, la qualité sonore et l’intégration logicielle aux précédents Buds. Avec un design unique, ces petits écouteurs sont une excellente opportunité maintenant qu’ils baissent de prix.

Ces Buds sont généralement proches de 200 euros, c’est pourquoi il est si frappant de les voir dans une offre inférieure à 80 euros. L’autonomie est sa meilleure qualité arriver jusqu’à 22 heures d’utilisation continue.

Sur Amazon, vous pouvez les trouver avec un 53% de réduction ce qui réduit son coût à 79,10 euros de prix. Sans frais de port, vous pouvez avoir de nouveaux écouteurs en quelques jours à la maison. N’oubliez pas que si vous êtes un client Prime, vous pouvez demander une livraison rapide et l’avoir en 24 heures.

Écouteurs Bluetooth totalement sans fil de Samsung compatibles avec les mobiles Galaxy, Android ou iOS. Ils disposent d’une batterie de 5 heures qui passe à 22 heures avec son boîtier de charge sans fil, 2 haut-parleurs et 3 microphones pour chaque écouteur pour mieux téléphoner.

Ces Galaxy Buds + rivalisent directement avec le Sony WF1000XM3 et les AirPod les plus basiques pour la gamme de prix et qualités premium. Ils se distinguent des autres produits du marché par leur design en forme de boule et les couleurs pastel utilisées par Samsung ces dernières années, bien que cette offre n’inclue que des noirs profonds.

Avec les haut-parleurs dynamiques offrir une gamme sonore élevée et une bonne réception sonore avec 3 micros. Vous pouvez les utiliser pendant 11 heures d’affilée grâce à la batterie intégrée dans chacun, 22 heures si vous utilisez le supplément de la box. Le boîtier intègre également chargement sans fil pour une recharge sans fil plus confortable.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil font fureur, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Son arrivée dans le catalogue Samsung s’est également traduite par l’incorporation de nouvelles fonctions d’intégration avec d’autres appareils et dont vous pouvez profiter avec votre achat, comme pouvoir les coupler avec plusieurs appareils sans avoir à forcer la déconnexion en désactivant le Bluetooth du mobile, tablette ou PC avec lequel nous avons déjà le casques jumelés.

Pour ceux qui recherchent un modèle premium avec une bonne qualité sonore et une liste étendue de fonctionnalités, sans avoir à investir dans un casque à 200 euros, cette offre est une belle opportunité sur Amazon pour seulement 79,10 euros.

