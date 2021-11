Les Samsung Galaxy Buds + ne coûtent que 59 $ (90 $ de réduction) pour cette offre anticipée du Black Friday

Ils sont un peu plus âgés, mais toujours très dignes de recommandation

Le Black Friday avance lentement mais sûrement, et les détaillants et les entreprises commencent déjà les célébrations en étiquetant leurs premières offres comme des offres Black Friday. C’est exactement ce que Walmart a fait pour le Samsung Galaxy Buds +, qu’il propose aujourd’hui pour seulement 59 $ – 90 $ de moins que son prix initial de 150 $.

Les Galaxy Buds + deviennent peut-être un peu longs dans la dent, étant donné qu’ils sont sortis en 2020, mais ils font toujours partie de nos vrais écouteurs sans fil les plus appréciés. Dans sa critique, notre propre Scott Scrivens était particulièrement satisfait des 11 heures de temps de lecture qu’il a réussi à obtenir avec une seule charge, complétées par une bonne qualité sonore et des extras tels que la charge sans fil et la détection intra-auriculaire. Il a même estimé que le prix de 150 $ auquel Buds + a été lancé était juste, ce qui fait de cet accord de 59 $ une proposition de valeur encore meilleure.

Les seules choses que nous n’aimions pas à propos des Buds + étaient le fait qu’ils ne sont classés que IPX2, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir des problèmes avec la pluie ou la transpiration prolifique, et que l’application Galaxy Wear n’offre pas suffisamment d’options de personnalisation. Au nouveau prix bas, ces problèmes peuvent être pardonnés, cependant. Bien sûr, il existe de nombreux nouveaux vrais écouteurs sans fil sur le marché à ce stade, mais vous aurez du mal à trouver un ensemble actuel tout aussi bien reçu à ce prix.

Si vous êtes intéressé, vous devriez vous procurer les Galaxy Buds+ dès que possible. Walmart pourrait être en rupture de stock ou arrêter la promotion à tout moment.

