Les Samsung Galaxy Watch4 et 4 Classic sont nos montres connectées 2021 de l’année

Avant cette année, Wear OS avait désespérément besoin d’un remaniement. Le développement du logiciel de la plate-forme était devenu si langoureux que c’était presque une blague courante parmi les techniciens. En mai, Google a annoncé son partenariat avec Samsung pour enfin faire quelque chose à ce sujet. Puis, cet été, nous avons eu les premiers fruits de ce travail commun : le Samsung Galaxy Watch4 et le Galaxy Watch4 Classic. Ils sont vraiment bons tous les deux. En fait, ensemble, ils remportent notre prix Editors’ Choice pour nos montres connectées 2021 de l’année.

Google a déclaré que son Wear OS 3, construit avec Samsung, est censé combiner « le meilleur de Wear OS et Tizen », et cela s’est plus ou moins avéré vrai sur la série Watch4. Contrairement aux anciennes montres Samsung, le logiciel de Watch4 est Android, avec accès au Play Store – et avec lui, des services comme Google Maps et Google Pay, indispensables pour de nombreux utilisateurs d’Android – mais son style est largement inspiré de Tizen . Il conserve également l’accès au Galaxy Store, afin que les utilisateurs d’appareils Galaxy Watch de la génération précédente ne subissent pas trop de frictions lors de la mise à niveau.

Des mois après leur lancement, les Watch4 et Watch4 Classic sont toujours les seuls appareils équipés de Wear OS 3. Les nouvelles versions d’autres grands acteurs – des montres comme le Fossil Gen 6 et le TicWatch Pro 3 Ultra GPS de Mobvoi – sont bloquées sur des logiciels plus anciens jusqu’à des dates non spécifiées en 2022.

Mis à part l’interface utilisateur, les montres sont vraiment sympas. Leurs affichages sont dynamiques et denses en pixels, et avec des taux de rafraîchissement de 60 Hz, les animations semblent fluides. Elles fonctionnent également sur du silicium Samsung plutôt que sur une puce Wear plus traditionnelle de Qualcomm, et elles sont sensiblement plus rapides que les anciennes montres Wear. La durée de vie de la batterie est également solide : les versions plus petites durent un peu plus de 24 heures avec une charge, mais les Watch4 et Watch4 Classic de 44 et 46 millimètres peuvent se rapprocher de 40.

La Watch4 est conçue comme les appareils Galaxy Watch Active de la génération précédente, avec un corps en aluminium svelte et aucune lunette tournante – cette caractéristique recherchée est exclusive à la Watch4 Classic plus chère. Cela, avec son boîtier en acier inoxydable de style plus traditionnel, sont en fait les seules différences entre les deux appareils (la Watch4 émule cette lunette avec une bande tactile autour de son écran). Que ces améliorations modestes valent 100 $ supplémentaires est une question d’opinion; pour la plupart des gens, je ne pense pas qu’ils le soient, mais certaines personnes aiment vraiment cette lunette cliquable.

Voici ce que d’autres auteurs d’AP pensent de la série Galaxy Watch 4:

« Je n’ai jamais été un fan des montres intelligentes. En tant que fan de Pebble, toutes les autres approches me semblaient fausses, et Wear OS a toujours été une expérience janky et semi-inutile. La Galaxy Watch4 ne résout pas tout cela pour moi, mais c’est la première fois depuis longtemps qu’un appareil portable de l’écosystème Android me semble être un produit complet. Et dès que je pourrai mettre Bixby au bord du trottoir en faveur de l’assistant, je pourrais même vouloir apportez-le avec moi entre les téléphones. » Ryne Hager, rédactrice en chef

« Je ne m’en tiens jamais aux montres connectées. J’en utiliserai une pendant quelques semaines, je serai frustré par sa taille encombrante ou par le fait qu’elle se décharge constamment à des moments inopportuns, et je retournerai inévitablement à un Casio bon marché (ou tout simplement m’en passer et vérifier l’heure sur mon téléphone). Avec la Galaxy Watch4, je dois toujours faire attention à ne pas oublier de la garder chargée, mais l’expérience qu’elle offre est tellement riche en fonctionnalités et raffinée (par rapport à ses pairs, au moins) que je trouve j’y reviens jour après jour. J’aime même son apparence, et bien qu’il s’agisse incontestablement d’une montre connectée, elle est si élégante et élancée qu’elle complète sans effort ma garde-robe. Le fait qu’elle soit également assez abordable n’est que la cerise sur le gâteau. » Stephen Schenck, rédacteur en chef

Ni Watch4 n’est parfait, bien sûr. Ce sont en fait des produits Samsung, et bon nombre de leurs fonctionnalités nécessitent un logiciel Samsung. L’application Galaxy Wearable est un enjeu de table, mais vous aurez également besoin de Samsung Health pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de santé (bien que je me demande si la plupart des personnes en bonne santé doivent de toute façon s’inquiéter de leur taux d’oxygène dans le sang). Le plus gros problème pour la plupart des utilisateurs non-Samsung sera probablement l’absence d’accès à l’assistant Google sur la montre. Si vous voulez parler à votre montre, vous devrez le faire via Bixby.

Pourtant, la série Watch4 est facile à recommander à la plupart des utilisateurs d’Android en ce moment. Les montres ne sont pas seulement assez bonnes, elles sont en fait bonnes, ce qui est difficile à dire à propos de beaucoup de leurs concurrents. Android n’a peut-être toujours pas de montre connectée unique de la même manière qu’iOS, mais si les Watch4 et Watch4 Classic sont un signe des choses à venir pour Wear OS, nous avons enfin une raison d’être à nouveau enthousiasmés par les appareils portables Android.

