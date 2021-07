Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, les prochains appareils flexibles de la firme aussi

13/07/2021 à 19:58 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Bien que tout indique que ce sera la première année depuis longtemps que nous n’aurons pas la série Note de Samsung, cela ne signifie pas que la société n’a pas de nouveaux appareils prêts à être lancés bientôt cette année. Et est-ce grâce à une fuite majeure que nous avons connu tous les terminaux et appareils que la firme serait disposée à annoncer officiellement dans les semaines à venir. Dans ce cas on parle de Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, les nouveaux dispositifs d’affichage flexibles du fabricant.

Comme nous pouvons bien le voir sur l’image présentée, nous voyons que les deux terminaux conserveraient le même concept et le même design. De cette façon, nous avons le Z Flip 3, un appareil qui s’ouvre en forme de “coque”, puis nous avons aussi le Z Fold 3, un téléphone avec une ouverture en forme de livre et un écran secondaire à utiliser une fois plié . Le célèbre leaker Evan Blass a publié plusieurs rendus de ces appareils, pouvant se faire une idée assez précise de ce qui nous attend de Samsung. En dessous de ces lignes, nous vous laissons quelques-uns de ses tweets.

Parmi les rumeurs connues à ce jour, il est fort possible que le Samsung Z Fold 3 soit également compatible avec le S Pen, et aurait des versions en violet, noir, or et vert. Ces appareils seraient également équipés du matériel le plus récent, comptant ainsi sur la Muflier 888, Affichage 120 Hz Et demais.

Les deux appareils seraient présentés lors d’un événement que Samsung organiserait pour le 11 août prochain. En plus des terminaux susmentionnés, Samsung présenterait également le S21 FE, les Samsung Watch 4 et Watch Active 4, et le nouveau Samsung Buds 2. En dessous de ces lignes, nous vous laissons également des rendus d’Evan Blass en ce qui concerne les montres intelligentes mentionnées.

Gardez à l’esprit que tous ces appareils ont été divulgués et que nous n’avons toujours pas d’informations officielles de Samsung, nous devons donc attendre l’événement et savoir s’ils finissent par être officiellement annoncés.