Les San Antonio Spurs gagnent les Phoenix Suns 85-111

18/04/2021 à 06:50 CEST

San Antonio Spurs a réussi à l’emporter sur Soleils de phénix loin de chez eux par 85-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Phoenix Suns ont gagné à domicile contre Rois de Sacramento par 122-114, tandis que les San Antonio Spurs ont perdu à domicile avec Portland Trail Blazers par 106-107. Pour l’instant San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 27 victoires en 55 matchs disputés. Pour sa part, Soleils de phénixAprès le match, il continue en barrages avec 40 matchs gagnés sur 56 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre San Antonio Spurs était le protagoniste principal, en fait, l’équipe a réalisé une course de 12-2 et a pris la différence maximale de points (neuf) à la fin du quart et a terminé avec un résultat de 19-28. Après cela, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre pointage de 12-0 et ont continué à gagner par 23 points (39-62) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel. . du 26 au 36. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 45-64 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence dans le jeu électronique jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 23-23 et un total de 68-87. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs se sont à nouveau distancés dans la lumière, ont creusé l’écart à un maximum de 31 points (80-111) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 17-24. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 85-111 pour les visiteurs.

Pendant le match, San Antonio Spurs a remporté la victoire grâce à 13 points, deux passes et 13 rebonds de Drew eubanks et les 19 points, une passe et cinq rebonds de Rudy gay. Les 17 points et deux rebonds de Jevon Carter et les 15 points, trois passes et trois rebonds de Devin Booker ils n’étaient pas assez pour Soleils de phénix pourrait gagner la partie.

La prochaine réunion de San Antonio Spurs sera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Soleils de phénix sera contre Bucks de Milwaukee dans le Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.