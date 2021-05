Les San Antonio Spurs gagnent les Sacramento Kings 104-113

08/05/2021 à 06:50 CEST

San Antonio Spurs a réussi à gagner en tant que visiteur de Kings de Sacramento par 104-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux Indiana Pacers par 93-104. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Jazz de l’Utah par 126-94. San Antonio Spurs, après le match, il reste pour le moment hors des positions de barrage avec 32 victoires en 66 matchs joués, Kings de SacramentoAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 29 victoires en 67 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, les visiteurs ont été les principaux leaders sur le terrain, ont augmenté l’écart à un maximum de 10 points (9-19) et ont terminé avec 21-25. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 28-27. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 49-52 dans la lumière.

Au troisième trimestre, les habitants ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 14-2 et ont atteint une différence de huit points (77-69) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 32-26 (et 81 -78 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, ils ont réalisé un 11-0 partiel et ont eu une différence maximale de 11 points (89-100) et le quart s’est terminé par un résultat partiel de 23-35. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 104-113 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Demar Derozan Oui Dejounte Murray pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, trois passes et six rebonds et 22 points, sept passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Terence Davis Oui Delon Wright pour ses actions dans le jeu, avec 24 points, une passe et trois rebonds et 17 points, neuf passes et sept rebonds respectivement.

Lors du prochain match de la compétition, Kings de Sacramento va affronter Tonnerre d’Oklahoma City dans le Centre Golden 1. Pour sa part, San Antonio Spurs sera mesuré avec Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.