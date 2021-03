Les San Antonio Spurs l’emportent 120-104 contre les Chicago Bulls

28/03/2021 à 05:20 CEST

San Antonio Spurs vaincu en tant que local Chicago Bulls par 120-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des San Antonio Spurs avaient perdu à domicile contre LA Clippers 85-98, tandis que les Chicago Bulls ont également perdu à domicile avec Les Cavaliers de Cleveland 94-103, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Pour le moment San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 23 matchs gagnés sur 43 joués. Pour sa part, Chicago Bulls il serait exclu des Play-offs avec 19 victoires en 44 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership des joueurs des San Antonio Spurs, en fait, ils ont réalisé une course de 14-2 au cours du quart et ont augmenté l’écart à un maximum de 13 points (26-13) et se sont terminés avec un résultat de 33 -20. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe locale a pris ses distances dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 18-0 au cours du quart et avait une différence maximale de 31 points (58-27) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-19. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 65 à 39 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a fermé les distances dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 13-2 et a réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un partiel. résultat de 31-34 et un total de 96-73. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-31. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 120-104 en faveur de l’équipe locale.

Le triomphe de San Antonio Spurs C’était dû en partie grâce aux 20 points, une passe et neuf rebonds de Jakob Poeltl et les 14 points, huit passes et huit rebonds de Dejounte Murray. Les 21 points, trois passes et neuf rebonds de Nikola Vucevic et les 18 points, une passe et trois rebonds de Zach Lavine ils n’étaient pas assez pour Chicago Bulls pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, San Antonio Spurs tu verras les visages avec Kings de Sacramento dans le Centre At & t. Pour sa part, Chicago Bulls va affronter Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite. Consultez le calendrier complet de la NBA.